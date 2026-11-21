Duo de divas. Foto: Cuartoscuro

Lucero y Majo Aguilar unen sus voces en “El ojo alegre,” una canción que pone en evidencia, con humor y picardía, a los hombres infieles o que intentan conquistar a varias mujeres al mismo tiempo.

El tema forma parte del próximo álbum de Lucero, Conexión mexicana, y ya está disponible en plataformas digitales.

“El ojo alegre” retrata a un conquistador que no deja “ni una para comadre”

En entrevista con el noticiero “Despierta, de N+”, las intérpretes hablaron sobre esta colaboración y el mensaje detrás de la letra; la canción cuenta la historia de un hombre que recurre a serenatas, flores, mensajes y falsas promesas para conquistar a distintas mujeres a la vez.

Lucero invitó al público a escucharla, aprenderla y dedicarla a quienes se identifiquen con la historia, por su parte; la cantante ucero, definió la canción como “un desmadre”, por la libertad y el humor con los que aborda la historia. También aprovechó para lanzar una advertencia a las mujeres: “No le hagan caso, muchachas, a los ojo alegre”.

Por su parte, Majo Aguilar reconoció que se trata de una situación que muchas personas han vivido. El coro describe al personaje como “tan descarado” y “tan resbaloso” a tal grado que “pa el ninguna mujer es ajena” pues “baila con la rubia y la morena”.

“El ojo alegre” formará parte de “Conexión mexicana”, el próximo álbum de Lucero, previsto para el siguiente año, la cantante explicó que ha presentado algunas canciones de manera gradual antes de publicar el material completo.

Sobre cómo surgió el dueto, Lucero contó que, cuando escuchó la canción, pensó en invitar a Majo Aguilar para interpretarla juntas:

“Cuando escuchamos esta canción, yo le dije a Majo que si se le antojaba cantarla conmigo y divinamente dijo que sí”. Lucero, cantante en “Despierta, de N+”,

Aguilar aseguró que aceptó la propuesta de inmediato y expresó su admiración por la trayectoria de su compañera: “es un honor cantar contigo y poder vivir tu experiencia”.

La joven intérprete también destacó el inicio de la canción, con el verso “Vengo a contarles que soy dueña de la luna”, una frase que juega con las promesas exageradas que el protagonista utiliza para conquistar.

Al cierre de la entrevista, las cantantes invitaron al público a escuchar “El ojo alegre” en YouTube y otras plataformas digitales.

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