El conductor denunció el hecho. Foto: Cuartoscuro

El conductor y comediante mexicano Facundo sufrió un fuerte golpe mientras circulaba en bicicleta por Periférico, en la Ciudad de México, luego de impactar contra una coladera abierta en la que cayó parte de su bicicleta.

El también ciclista cuestionó las condiciones de seguridad en esta vía rápida, al señalar que un incidente de este tipo puede afectar a cualquier persona que transite por la zona.

¿Cuál es el estado de salud de Facundo tras el accidente?

Através de sus historias de Instagram, el conductor relató en un video, ayer, 20 de noviembre, que acababa de sufrir un fuerte percance después de que parte de la llanta de su bicicleta cayera dentro de una coladera abierta ubicada en Periférico.

“Me acabo de poner el madrazo de mi vida”, Facundo, conductor de TV

Con una expresión sorprendida y de enojo, Facundo confesó que se encontraba bien: “No, la neta no. La neta no me pasó nada”; sin embargo, mostró molestía al declarar que otras personas podrían enfrentar consecuencias más graves por encontrarse con una coladera sin tapa, como llegar a casa con lesiones o daños en sus vehículos.

“Pues les da lo mismo que tienen que ir a su casa con un madrazo. Con su bici rota, su moto, su coche. Y nadie los va a apelar porque les da igual, ¿no? Ve, haz tu denuncia, a ver a qué hora te atienden”. Facundo, conductor de TV

En su grabación destacó el riesgo que representa un registro sin tapa en una vía rápida, especialmente durante la noche, cuando puede ser difícil distinguirlo, “esto es el Periférico. En una vía rápida. Donde cualquiera podría caer. De noche ni se ve”, comentó.

Finalmente, Facundo manifestó que tenía ganas de colocar algún cartel para advertir a otros ciclistas y conductores sobre el peligro, “me dan ganas de poner cartel o algo”, dijo al finalizar el video el también comediante.

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