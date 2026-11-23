Inicia audiencia del “Chapo Isidro” en Almoloya. Foto: Carlos Vera

La audiencia inicial de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, comenzó este lunes 23 de noviembre desde el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), tres días después del operativo federal en el que fue detenido. La audiencia se realiza de manera virtual desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX).

La diligencia fue declarada como privada

La diligencia es encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega y fue declarada privada, por lo que se negó el acceso a los medios de comunicación.

Al término de la sesión, se prevé que el detenido sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 (Cefereso), conocido como penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México (Edomex).

¿De qué acusan al “Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores enfrenta en México órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, Estados Unidos mantiene un requerimiento de extradición en su contra por acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo.

El “Chapo Isidro” es señalado como presunto líder de una facción del cártel de los Beltrán Leyva y figura entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Así fue la captura del “Chapo Isidro” en Sinaloa

Meza Flores fue detenido la noche del pasado viernes en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia estadounidense.

La captura desató bloqueos y enfrentamientos en la entidad. De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos dejaron un saldo de siete personas abatidas y ocho detenidas.

Durante el operativo también fueron capturados su primo, Germán “N”, alias “Serafín”, y su cuñado, José “N”.

El sábado por la mañana fue llevado a la CDMX

La mañana del sábado, Meza Flores fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México (CDMX), donde quedó a disposición de las autoridades federales y bajo resguardo de la FEMDO.

La audiencia inicial de este lunes determinará los siguientes pasos del proceso penal que enfrenta en México, mientras continúa pendiente el procedimiento relacionado con la solicitud de extradición de Estados Unidos.

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