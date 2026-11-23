Qué adultos mayores cobran pensión hoy. Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar continúa este lunes 23 de noviembre de 2026 con los depósitos del último bimestre del año. Hoy corresponde recibir el apoyo a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra R, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar.

Los pagos de noviembre-diciembre concluirán el viernes 27 de noviembre, cuando se depositarán los recursos a los últimos grupos de beneficiarios. Las personas adultas mayores recibirán 6 mil 400 pesos, directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quién cobra la Pensión Bienestar hoy lunes 23 de noviembre?

Este lunes corresponde el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra R, como Ramírez, Reyes, Rodríguez, Romero o Ruiz.

La Secretaría de Bienestar asignó dos días consecutivos a esta inicial: lunes 23 y martes 24 de noviembre.

Por ello, quienes tengan un apellido que comience con R deberán considerar ambas fechas para verificar la recepción de su apoyo.

El calendario no establece una división adicional por apellido para estos dos días.

Los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias de los derechohabientes, sin necesidad de acudir a una sucursal para solicitar el pago.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 23 al 27 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial presentado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, las fechas restantes son:

Lunes 23 de noviembre: letra R

letra R Martes 24 de noviembre: letra R

letra R Miércoles 25 de noviembre: letra S

letra S Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V

letras T, U y V Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z

Con los depósitos del viernes concluirá la dispersión correspondiente al sexto y último bimestre de 2026.

Los pagos comenzaron el martes 3 de noviembre y se organizaron de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

¿Cuánto dinero depositan en noviembre de 2026?

La Secretaría de Bienestar confirmó los montos de los programas sociales correspondientes a este periodo:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

3 mil 100 pesos bimestrales Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales

Estos apoyos forman parte del calendario de pagos que concluirá el 27 de noviembre.

En el caso de Sembrando Vida, la dependencia estableció una fecha diferente. Sus beneficiarios recibieron el pago mensual de 6 mil 450 pesos el 11 de noviembre.

¿Cómo saber si ya depositaron la Pensión Bienestar?

Las personas beneficiarias pueden consultar si recibieron su depósito mediante los servicios de su cuenta del Banco del Bienestar.

También pueden acudir a un cajero automático para verificar el saldo disponible en su tarjeta.

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. Los recursos permanecen en la cuenta bancaria y pueden utilizarse posteriormente.

La Tarjeta del Banco del Bienestar también permite realizar compras en establecimientos que aceptan pagos bancarios.

Para consultar información sobre las fechas de dispersión, la Secretaría de Bienestar mantiene disponibles sus canales oficiales:

Página de internet: gob.mx/bienestar

gob.mx/bienestar Línea de Bienestar: 800 639 42 64

¿Habrá otro pago de la Pensión Bienestar en diciembre?

El depósito que se realiza durante noviembre corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2026, por lo que no está programado otro pago ordinario para diciembre dentro de este calendario.

Este recurso tampoco representa un aguinaldo o una prestación adicional por las fiestas decembrinas.

Se trata del sexto pago bimestral del año para las personas incorporadas a las pensiones correspondientes.

El siguiente depósito ordinario corresponderá al bimestre enero-febrero de 2027, conforme al calendario que publique la Secretaría de Bienestar.

Por ahora, las personas cuyos apellidos comienzan con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z son las que tienen fechas de depósito pendientes durante esta última semana de noviembre.

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