Presentan la edición 14 del Festival de Cine de Los Cabos | Foto: Uno TV

El Festival Internacional de Cine y Creatividad (FICC) Los Cabos 2026 ya es una realidad a menos de 20 días de comenzar su edición número 14 con la conferencia de prensa de presentación de este viernes en Plaza Carso, Ciudad de México.

El equipo organizador del festival e integrantes de la Secretaía de Economía y Cultura no solo describieron la agenda en materia de cine, música y moda, sino que también destacaron que esta iniciativa es un evento cultural enfocado en distintas disciplinas.

¡Todo listo para el Festival Internacional de Cine y Creatividad Los Cabos 2026!

Paola Desentis, directora del FICC Los Cabos 2026, dio el banderazo de salida para el festival que comenzará oficialmente el próximo 9 de diciembre en la zona paradisiaca mexicana.

Fechas: Del miércoles 9 de noviembre al domingo 13 de diciembre de 2026

Del miércoles 9 de noviembre al domingo 13 de diciembre de 2026 ¿Dónde? Los Cabos, Baja California Sur (Diferentes sedes)

Como parte de la presentación del festival, Desentis presentó el spot oficial que corrió a cargo de Mighty Animation, uno de los líderes de la industria mexicana de la animación.

“Es uno de los estudios de animación más importantes de nuestro país y es el principal exportador de animación a nivel internacional”. Paola Desentis

Cabe destacar que Paola Desentis se refirió al festival como una “polinización“, debido a que diferentes actores del sector cultural y del entretenimiento aportan su granito de arena a una muestra que junta múltiples disciplinas artísticas.

Preparan homenaje a Dolores Heredia en el FICC Los Cabos 2026

El FICC Los Cabos 2026 tendrá como invitados especiales a dos figuras esenciales del cine mexicano, a quienes homenajeará durante el transcurso del festival.

La primera es la actriz Dolores Heredia, quien es originaria de La Paz, Baja California Sur, es decir, será una homenajeada local por parte del Festival; José María Yazpik será el encargado de homenajearla.

El productor de Manuel Arango, responsable de cintas como “Centinelas del silencio” (1971), será reconocido con el Lifetime Achievement Award, entregado por Mariana Stavenhagen, directora general de la Cineteca Nacional.

Conoce la programación del Festival Internacional de Cine y Creatividad Los Cabos 2026

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2026 tendrá como película inaugural “Elsinore”, dirigida por Simon Stone, director de películas como “La Excavación” (2021).

Entre los títulos internacionales que aparecerán en la próxima edición del FICC Los Cabos 2026, destacan:

“ Cameron Winter At Carnegie Hall “, de Paul Thomas Anderson.

“, de Paul Thomas Anderson. “ Tender Loving Care “, de Mike Leigh.

“, de Mike Leigh. “ Love Lessons “, de Martin Provost.

“, de Martin Provost. “Nagi Notes“, de Koji Fukada.

Este festival tiene diferentes selecciones y paneles, como el panel de cineastas emergentes de Next Wave, pues servirá para celebrar a 10 cortometrajes de todo Latinoamérica.

Por otro lado, es un espacio para exhibir el trabajo de cineastas mexicanos nuevos y consolidados, por lo que la selección mexicana incluirá títulos como:

“Heil Jupiter!”, de Carlos Reygadas.

“La Peluca”, de Emiliano Rocha Minter.

“Jaripeo”, de Efraín Mojica y Rebecca Zweig.

“Los Nuevos”, de Rodrigo Plá.

Los fans del anime también tendrán una función especial pensada exclusivamente para ellos con la presentación de “Angel’s Egg“, película debut de Mamoru Oshii, autor de clásicos de culto como “Ghost in the Shell“.

Los seguidores del anime también encontrarán una propuesta especial con la exhibición de Angel’s Egg (1985), película de Mamoru Oshii que será presentada en su restauración 4K.

Lo mejor de la cultura en un solo lugar

Ximena Lamadrid, coordinadora artística del FICC Los Cabos 2026, recalcó en entrevista exclusiva con Unotv.com que se trata de un festival que junta lo mejor del cine, la moda y la música.

“Este festival se ha desarrollado como una plataforma multidisciplinaria. Tenemos la moda, vamos a estar haciendo algo con Ferragamo muy lindo. Tenemos la música, lo de Frequencies of Now, documentales, animación, cine y conversaciones”. Ximena Lamadrid

Además, hizo un llamado a los aficionados del arte a darse una vuelta por Los Cabos para el FICC, destacando por el paraíso en donde se lleva a cabo y el menú de opciones que ofrece.

“Estás en Los Cabos, un lugar bello y lleno de naturaleza. Al mismo tiempo, tenemos conversaciones muy interesantes, vas a poder escuchar a cineastas que admiras, conversaciones de la industria de Estados Unidos, México, de toda Latinoamérica y al mismo tiempo también vas a poder ir a ver cine en en las pantallas de Cinépolis“, invitó.

Por su parte, Sergio Fuentes, director y titular de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía (SE), reconoció que este tipo de eventos son fundamentales para que el sector de la cultura contribuyera con 913 mil 88 millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) de México.

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