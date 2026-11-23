El programa Migrante Mexiquense exenta autos del Hoy No Circula. Foto: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) puso en marcha este lunes 23 de noviembre de 2026 el programa Migrante Mexiquense, mediante el cual los vehículos con placas extranjeras y permiso de importación temporal vigente quedan exentos de las restricciones del Hoy No Circula en territorio mexiquense.

La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre y forma parte de las acciones de apoyo a los connacionales que regresan al país durante la temporada decembrina para visitar a sus familias.

Este operativo estatal se desarrolla de manera coordinada con el programa federal Héroes Paisanos, que busca brindar orientación y asistencia a las personas migrantes durante su ingreso, tránsito y estancia en México.

Además de la exención vehicular, las autoridades mexiquenses contemplan caravanas escoltadas para acompañar a los paisanos desde los puntos de entrada a la entidad hasta sus comunidades de origen.

¿Cuáles son las fechas y quiénes quedan exentos del Hoy No Circula en Edomex?

El programa Migrante Mexiquense comenzó el 23 de noviembre y concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Durante ese periodo, los vehículos que cumplan con las siguientes condiciones podrán circular sin las restricciones del Hoy No Circula en la entidad:

Tener placas de circulación extranjeras

Contar con un permiso de importación temporal vigente

La exención está dirigida a los vehículos de paisanos que ingresan al territorio mexiquense durante esta temporada. Por ello, es importante que los conductores mantengan vigente la documentación que acredita la importación temporal de sus unidades.

La medida busca facilitar los traslados de quienes regresan desde el extranjero, especialmente de Estados Unidos y Canadá, para reunirse con sus familias durante las fiestas de fin de año.

Como parte del operativo, también se organizarán caravanas escoltadas desde los puntos de entrada al Estado de México hasta las comunidades de origen de los migrantes.

¿Cuál es la Línea Migrante Mexiquense?

Para solicitar orientación o asistencia durante el trayecto, el Gobierno del Estado de México cuenta con la Línea Migrante Mexiquense, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los números de contacto son:

Desde México: 800 696 9696

Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 399 5005

A través de este servicio, los paisanos pueden comunicarse para recibir información y orientación relacionada con su regreso y tránsito por territorio mexiquense.

La línea telefónica forma parte de las acciones del programa estatal para acompañar a los migrantes durante la temporada de mayor movilidad por las celebraciones decembrinas.

Dónde denunciar emergencias o intentos de extorsión en carreteras

En caso de enfrentar una emergencia durante el recorrido por el Estado de México, los conductores pueden comunicarse al 911, número nacional de atención a emergencias.

Este servicio puede utilizarse ante incidentes viales u otras situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

Asimismo, si un paisano enfrenta un intento de extorsión en carreteras estatales, puede solicitar apoyo a través de los servicios de emergencia.

Las autoridades recomiendan tener a la mano los números de contacto antes de iniciar el viaje y conservar la documentación del vehículo durante los traslados.

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