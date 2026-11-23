Marvel sorprendió a los fans al revelar el tráiler final de “Avengers: Doomsday”, un avance que el fandom (grupo de fans) esperaba desde hace cinco días; la espera valió la pena, según los seguidores de la franquicia, pues el material no solo mostró el regreso de los X-Men al campo de batalla, sino también la introducción del hijo del Capitán América, quien ya había sido mencionado en algunas filtraciones y alimenta los rumores sobre la posible alineación de los Young Avengers.

En Unotv.com te contamos los detalles que revela este tráiler, cuáles de las filtraciones han encontrado coincidencias con el avance y qué otros rumores circulan sobre la nueva entrega de Marvel.

El último avance llegó. Foto: Marvel Studios

¿Qué revela el tráiler final de Avengers: Doomsday?

El avance comienza mostrando a Steve Rogers (Chris Evans) junto a Peggy Carter (Hayley Atwell), quienes tal como dijeron las filtraciones, formaron una familia en el universo 828, el cual es de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, la tranquilidad de ambos termina cuando integrantes de este equipo llegan a la casa de los Rogers para pedirle a Steve que vuelva a la acción.

Es en ese momento cuando aparece el hijo adolescente del Cap, (el actor Wesley Holloway, interpretará presuntamente a James Rogers, hijo en los cómics del Steve) quien descubre parte del pasado de su padre y le pregunta sorprendido si alguna vez fue un superhéroe. Ante el cuestionamiento, Steve revela que formó parte de un equipo de seis integrantes llamado “Avenegers”.

Posteriormente, aparecen otras tomas que muestran el reencuentro de Steve con Bucky, así como otro vistazo de Doctor Doom acompañado por las brujas de Latveria; también se observan algunas batallas entre Avengers y X-Men.

Una de las escenas que más emocionó a los fans fue cuando Cíclope (James Marsden) llama a la batalla a su equipo con la frase “¡A mí, mis X-Men!”, provocando que Bestia, Mystique, Nightcrawler y Gambito se incorporen al combate. El tráiler termina con Steve Rogers y Thor (Chris Hemsworth) conversando sobre si el antiguo Capitán América todavía es digno de levantar el Mjolnir, el martillo del Dios del Trueno.

Las filtraciones se cumplen, ¿qué otras hay?

Desde hace meses, distintos insiders como daniel RPK, influencers como Junpl4y, y medios especializados han compartido filtraciones sobre la historia de “Avengers: Doomsday”, este tráiler final confirmó algunas de las escenas que circulaban..

De acuerdo con el guión filtrado, Doctor Doom habría iniciado las incursiones para obtener el poder de Loki y encontrar un universo donde su esposa y su hijo estén vivos; esta teoría también ha sido relacionada por seguidores con el nuevo material promocional lanzado por Marvel.

Según esa versión, Loki rescataría a Steve Rogers y lo enviaría a la Tierra-828, donde conocería a Doctor Doom y a los Cuatro Fantásticos. Juntos descubrirían que las incursiones están destruyendo los universos y comenzarían a reunir a los héroes para intentar evitar el colapso del multiverso.

Más adelante, Avengers y X-Men tendrían un primer enfrentamiento, antes de unir fuerzas para combatir la amenaza; sin embargo, terminarían cayendo en una trampa orquestada por Doom, quien aprovecharía el conflicto para atacar la AVT, quedarse con el poder de Loki y dar paso al nacimiento de un nuevo universo gobernado por él, tal como ocurre en los cómics con Emperor Doom.

Sobre Doctor Doom, otras filtraciones apuntan a que sus brujas de Latveria podrían ser Wanda, a quien reclutó después de los acontecimientos de “VisionQuest”, además de Clea y Sylvie. También circula una teoría entre usuarios de redes sociales que sostiene que el rostro de Tony Stark sería utilizado por Doctor Doom como un arma para conseguir que los Avengers confíen en él. Según esta versión, el villano mostraría su verdadera cara hacia el final de la película.

¿La aparición de James Rogers, hijo del Capitán América, confirma a los Young Avengers?

La aparición del hijo del Capitán América causó especulaciones entre los fans sobre la posible llegada de los Young Avengers; no obstante, su presencia en la película podría no estar directamente relacionada con este equipo, pues el personaje está vinculado originalmente en los cómics con los Next Avengers, un grupo integrado por los hijos de los superhéroes, no necesariamente por sus sucesores.

Además, de acuerdo con una filtración compartida por el creador de contenido Junpl4y, James Rogers tendría un destino complicado dentro de la historia de Doctor Doom, pues según esta versión, Steve Rogers sería secuestrado por el villano y llevado a una celda en su castillo para posteriormente ver como su hijo muere a manos de Doom.

La supuesta historia también contempla la muerte de Bucky Barnes.

Cabe recordar que hace aproximadamente un año también se filtró un arte conceptual que mostraba una reunión entre Kate Bishop, Cassie Lang, Kamala Khan, Wiccan y Speed, personajes relacionados con los Young Avengers.

Por ello, aunque James Rogers no necesariamente formaría parte de esta alineación, existe la posibilidad de que Marvel presente al equipo en esta entrega o en la siguiente película, “Avengers: Secret Wars”.

¿Cuándo se estrena “Avengers Doomsday”?

La película llegará a los cines de México el próximo 17 de diciembre, al igual que su primer avance, este último causó que las redes sociales explotaran con teorías, referencias ocultas y el inevitable “te lo dijimos” de quienes aseguraban que las filtraciones eran auténticas.

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