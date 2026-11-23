Bloqueo en carretera 57 de San Luis Potosí Foto: SSPCSLP

Integrantes del colectivo Jubilados Unidos de San Luis Potosí bloquean la lateral de la carretera 57 para este lunes 23 de noviembre, con el objetivo de exigir el pago de prestaciones de jubilación que, aseguran, les adeudan desde hace 36 meses.

La protesta coincide con el Congreso Extraordinario de la Sección 26 del SNTE

La movilización comenzó a las 7:45 horas, a la altura del hotel María Dolores, en el tramo comprendido entre la calle Rutilo Torres y los accesos al establecimiento.

La protesta coincide con el Congreso Extraordinario de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), programado para los días 23 y 24 de noviembre. Los docentes retirados buscan aprovechar la reunión para exigir respuestas a sus representantes sindicales.

¿Qué tramo de la carretera 57 bloquean los maestros jubilados?

El cierre se encuentra en la lateral de la carretera 57, entre la calle Rutilo Torres y los accesos al hotel María Dolores.

Fecha: lunes 23 de noviembre de 2026

lunes 23 de noviembre de 2026 Lugar: lateral de la carretera 57, a la altura del hotel María Dolores

lateral de la carretera 57, a la altura del hotel María Dolores Tramo afectado: entre Rutilo Torres y los accesos al hotel

entre Rutilo Torres y los accesos al hotel Duración estimada: dos horas, aunque podría prolongarse

Los organizadores señalaron que la movilización podría extenderse dependiendo de la atención que reciban sus demandas y de los acuerdos que se alcancen.

⚪️🔵#ReporteVial #VialidadSLP 🚨



Atención ⚠️



Colectivo magisterial se encuentra en manifestación sobre lateral de Carretera 57 al exterior del hotel Maria Dolores.



🚧🚔Policía Vial mantiene presencia en la zona con disminución de carril lateral ante presencia de manifestantes… pic.twitter.com/H3SdVF6wvn — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP (@SSPCSLP) November 23, 2026

¿Por qué protestan los maestros jubilados de San Luis Potosí?

El colectivo explicó que el conflicto está relacionado con pagos pendientes de un fideicomiso de la Sección 26 del SNTE, cuyos recursos, aseguran, no han recibido desde hace tres años.

Además, los integrantes de Jubilados Unidos demandan transparencia en el manejo de las cuotas y los recursos sindicales, así como información sobre los ingresos de la organización y el destino que se les da.

Otro de los puntos de inconformidad es la creación y administración de fideicomisos que implican descuentos a los trabajadores durante su vida laboral, pero cuyos recursos, señalan, enfrentan dificultades para recuperarse al momento de la jubilación.

El colectivo de maestros solicitó apoyo vial

Mediante un oficio dirigido al Ayuntamiento de San Luis Potosí, el colectivo solicitó el apoyo de la Policía Vial para resguardar la movilización, principalmente por la participación de adultos mayores.

Los organizadores indicaron que su intención es visibilizar sus demandas y buscar una solución a los pagos pendientes, sin afectar a la ciudadanía.

Ante el bloqueo, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar posibles afectaciones viales en la zona del hotel María Dolores.

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