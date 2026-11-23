Está enfocada en el Trastorno de los Sonidos del Habla. Foto: Shutterstock

HablaR es la app que integra inteligencia artificial (IA), desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para apoyar en las terapias de niñas y niños con dificultades en la articulación del habla.

La aplicación, creada por estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), está enfocada en el tratamiento del Trastorno de los Sonidos del Habla (TSH), específicamente en la pronunciación de los fonemas /r/ y /rr/.

Para ello, incorpora herramientas de procesamiento de voz e imagen que permiten analizar la pronunciación de sonidos, sílabas y palabras. También evalúa ejercicios de motricidad orofacial mediante la imitación de movimientos y posiciones de la boca.

“También proporciona retroalimentación visual inmediata con porcentajes de acierto y elementos interactivos que favorecen la comprensión y la motivación de las y los pequeños usuarios”, informó el IPN en un comunicado.

Asimismo, HablaR busca facilitar la práctica de ejercicios en casa, fuera de las sesiones presenciales y sin sustituir la intervención de los especialistas.

“HablaR funciona de forma paralela al trabajo de los especialistas, pues luego de recibir terapias presenciales las y los niños se llevan a casa una serie de ejercicios para llevar a cabo. Es entonces que la aplicación registra la vocalización de los infantes y con herramientas de IA, evalúa el desempeño y emite una calificación para medir el avance en cada usuario”, detalló la institución.

#IPNInforma | ✨Como parte de la terapia a niños con dificultades en la

articulación del habla, estudiantes de la @Upiita_Ipn desarrollaron HablaR,

una app móvil que integra #IA para apoyar el tratamiento del TSH, específicamente en la pronunciación de /r/ y /rr/. 🗣️🗨️… — IPN (@IPN_MX) November 22, 2026

¿Cómo funciona HablaR, la aplicación del IPN que utiliza IA?

La herramienta cuenta con distintos niveles de dificultad y un panel que organiza los resultados de cada sesión. También dispone de perfiles individuales para que los especialistas consulten el historial de ejercicios y den seguimiento a los avances de cada usuario.

El proyecto está a cargo de Leslie Jhoana Olvera María y Edgardo Alejandro Cotero Magallanes, estudiantes de Ingeniería en Telemática, quienes trabajan bajo la asesoría de las doctoras Bella Citlali Martínez Seis, de la UPIITA, e Izlian Yolanda Orea Flores, del Centro de Investigación en Computación (CIC).

Uno de los principales retos durante su desarrollo fue construir las bases de datos necesarias para entrenar los modelos de inteligencia artificial.

Para ello, realizaron grabaciones de voz y capturas de imágenes de video con la participación de 120 niñas y niños de planteles preescolares, previa autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los participantes también incluyeron hijas e hijos de conocidos y amigos de los desarrolladores.

Además, recurrieron a técnicas de aumento de datos para ampliar los ejemplos utilizados en el entrenamiento de los modelos.

¿Cómo surgió el proyecto de HablaR?

Para desarrollar la aplicación, los estudiantes también trabajaron en colaboración con la terapeuta especializada Elizabeth Camacho Guerrero, quien contribuyó a definir los ejercicios y actividades, así como a evaluar su pertinencia para la población infantil.

De acuerdo con Leslie Olvera, la idea surgió a partir de experiencias personales relacionadas con las dificultades del lenguaje y del habla que ella y su compañero enfrentaron.

Al conversar con familiares y amigos, identificaron que se trataba de una necesidad presente en más personas.

“La aplicación surgió a partir de experiencias personales que tuvimos mi compañero y yo, en la cual, obviamente tuvimos algunos obstáculos de lenguaje y del habla, y también, platicando con amigos, familiares y con nuestros padres vimos que es más común, por eso decidimos enfocarnos en esa necesidad”, señaló la estudiante.

Los desarrolladores destacaron que la calidad y diversidad de los datos son fundamentales para que los modelos de IA puedan identificar correctamente los patrones de pronunciación y la ejecución de los ejercicios.

“Cuando se utiliza Inteligencia Artificial, el gran reto es tener una cantidad suficiente de datos para que el modelo de redes neuronales convolucionales pueda aprender correctamente los patrones y se puedan conseguir buenos resultados”, explicó Edgardo Cotero Magallanes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.