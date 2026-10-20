Frente frío 2 no da tregua: ve qué estados tendrán lluvias intensas, viento y heladas hasta el viernes

Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 2 se mantendrá estacionario este martes 20 de octubre sobre el norte de la península de Yucatán y provocará lluvias de hasta 150 milímetros en zonas de Veracruz, además de precipitaciones muy fuertes en Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

La masa de aire polar asociada también mantendrá vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas de 11 estados durante la madrugada del miércoles.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las lluvias podrían ocasionar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. Aunque el frente frío dejará de afectar directamente al país durante los siguientes días, sus efectos continuarán por la masa de aire polar que lo impulsa.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el frente frío 2?

Este martes, Veracruz concentrará las precipitaciones más intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros. También se esperan lluvias fuertes y muy fuertes en entidades del sur y sureste, así como chubascos en regiones del norte, occidente y centro del país.

El pronóstico para el martes 20 de octubre queda de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm: Veracruz.

Veracruz. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm: Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte).

Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm: Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro), Guerrero (sureste), Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro), Guerrero (sureste), Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México (suroeste).

Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México (suroeste). Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

El SMN advierte que las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas.

Toma nota: Las lluvias fuertes a intensas también podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves y generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Frente frío 2: ¿qué estados tendrán temperaturas de 0 a 5 grados?

La masa de aire polar mantendrá el descenso de temperaturas diurnas en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste de México. Además, durante la madrugada del miércoles se esperan mínimas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas de 11 estados:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Estas temperaturas corresponden a zonas serranas, por lo que el pronóstico no significa que todo el territorio de esas entidades tendrá registros de entre 0 y 5 grados.

¿Dónde habrá rachas de viento de hasta 70 km/h?

El viento de componente norte alcanzará velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 km/h, en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. Se prevé que disminuya durante el transcurso del día.

También se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas más fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. En las costas del sur de Veracruz, Yucatán y el golfo de Tehuantepec también se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura.

¿Cómo será el recorrido del frente frío 2 del miércoles al viernes?

Aunque el frente frío 2 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar directamente a México, la masa de aire polar mantendrá el viento de componente norte en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de conservar el descenso de temperaturas diurnas en distintas regiones.

El pronóstico para los siguientes días contempla lluvias en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país.

Además, para el miércoles se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional.

Miércoles 21 de octubre

Las lluvias más intensas se concentrarán en Veracruz, con acumulados de 75 a 150 mm. Se esperan precipitaciones de 50 a 75 mm en el sureste de Tamaulipas, oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y norte de Chiapas.

También habrá lluvias de 25 a 50 mm en:

Chihuahua (sur)

Durango (oeste)

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (centro)

Guerrero (sureste)

Puebla (norte y sureste)

Campeche (suroeste)

Quintana Roo (centro y sur)

Las mínimas de 0 a 5 grados se mantendrán durante la madrugada del jueves en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Jueves 22 de octubre

Se pronostican lluvias de 50 a 75 mm en Chihuahua (norte, centro y sur), Veracruz (norte, centro y sur) y Oaxaca (norte).

Además, se esperan precipitaciones de 25 a 50 mm en:

Sonora (norte)

Tamaulipas (centro y sur)

San Luis Potosí (sureste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noroeste)

Puebla (norte y este)

Tabasco (oeste y sur)

Chiapas (norte)

Campeche (suroeste)

Quintana Roo (sur)

Durante la madrugada del viernes, las zonas serranas de 11 estados volverán a registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados.

Viernes 23 de octubre

El pronóstico prevé lluvias de 25 a 50 mm en Sonora (norte), Sinaloa (norte), Chihuahua (norte, centro y sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (sureste) y Puebla (norte).

También se esperan chubascos de 5 a 25 mm en:

Durango

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Martes 20 de octubre

Por la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado, con más nubosidad y probabilidad de chubascos de 5 a 25 mm en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas. En la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Temperatura máxima en CDMX: de 23 a 25 °C

de 23 a 25 °C Temperatura mínima en CDMX: de 10 a 12 °C

de 10 a 12 °C Viento: de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Miércoles 21 de octubre

Se espera cielo medio nublado durante la mañana, ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde aumentará la nubosidad y el ambiente será templado.

En el Estado de México se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, con posibles descargas eléctricas, mientras que en la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Temperatura máxima en CDMX: de 23 a 25 °C

de 23 a 25 °C Temperatura mínima en CDMX: de 11 a 13 °C

de 11 a 13 °C Viento: de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h

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