Agente canino delata a persona que viajaba con más de 365 mil dólares y 5 mil 900 pesos en Oaxaca

Agente canino detecta que viajaba con dólares sin declarar en Oaxaca. Foto: ANAM

Autoridades federales dieron a conocer que un agente canino delató a una persona que viajaba con más de 365 mil dólares sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. De hecho, indicaron, también llevaba 5 mil 900 pesos que tampoco informó a su llegada desde Estados Unidos (EE.UU.).

Pasajero llevaba miles de dólares sin declarar en Oaxaca y agente canino lo delató

De acuerdo con información oficial de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un agente canino detectó más de 365 mil dólares estadounidenses y 5 mil 900 pesos mexicanos que un pasajero transportaba sin declarar en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Según las autoridades federales, el viajero provenía de Dallas, Estados Unidos, y al llegar a territorio nacional aseguró que no tenía mercancías que declarar.

¿Cómo encontraron los miles de dólares?

Durante una inspección, el agente canino “Cinta” alertó sobre el equipaje del pasajero, lo que llevó al personal aduanero a realizarle una revisión física de sus pertenencias.

Fue al momento de inspeccionar sus cuatro maletas y una mochila que los oficiales de comercio exterior localizaron diferentes paquetes con billetes de dólares y moneda nacional ocultos en el interior del equipaje.

En el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, personal de @AduanasMx, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvo a una persona procedente de Dallas, Estados Unidos, que transportaba sin declarar más de 365 mil dólares estadounidenses y 5 mil 900 pesos mexicanos.



Durante labores de… pic.twitter.com/4Ap5DxWKCo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 20, 2026

En total, las autoridades aseguraron 365 mil 865 dólares estadounidenses y 5 mil 900 pesos mexicanos.

Tras el hallazgo, personal de Aduanas de México informó a elementos de la Guardia Nacional sobre los hechos, quienes acudieron al lugar y realizaron el conteo del efectivo asegurado.

Detuvieron al pasajero y lo pusieron a disposición de la FGR

Después de esto, la ANAM informó que al pasajero se le comunicaron sus derechos y que, junto con el dinero asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien determinará su situación legal.

En el operativo participaron elementos de la ANAM, la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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