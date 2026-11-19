Las protestas no se hicieron esperar ante los nuevos cobros.

Pescadores, operadores náuticos y prestadores de servicios turísticos de Cabo San Lucas, Baja California Sur, denunciaron aumentos de hasta 590% en las tarifas de ASIPONA para utilizar el muelle comercial. Los nuevos cobros, aseguran, ponen en riesgo la actividad económica de cientos de familias.

Las tarifas fueron autorizadas por la Secretaría de Marina el 18 de septiembre y entraron en vigor el 28 de octubre. La medida provocó protestas entre trabajadores del sector marítimo, quienes exigen revisar los incrementos y conocer los criterios utilizados para establecerlos.

¿Cuánto aumentaron las tarifas del muelle de Cabo San Lucas?

Entre los incrementos más importantes se encuentran los cobros diarios para embarcaciones de pesca deportiva, yates de recreo y uso de rampas.

Las nuevas tarifas quedaron de la siguiente manera:

Pesca deportiva: de 17 a 117 pesos diarios, un aumento cercano al 590%.

de 17 a 117 pesos diarios, un aumento cercano al 590%. Yates de recreo: de 64 a 351 pesos diarios.

de 64 a 351 pesos diarios. Uso de rampa: de 30 a más de 215 pesos para botar o sacar embarcaciones.

Juan Erazmo Zumaya, representante de la Cooperativa Faro Viejo Los Cabos, denunció que los cobros por permanecer en el muelle también aumentaron considerablemente.

“Anteriormente cuando estaba API nosotros pagábamos una cantidad como de 200, no pasaba de los 300 pesos, eran 280, 270 y ahorita nos están cobrando como 6 mil pesos por permanecer en el muelle”, señaló.

Los inconformes aseguran que las tarifas fueron impuestas sin consultas previas y piden transparentar los estudios técnicos y de mercado que justifican los aumentos.

También advierten que los nuevos costos podrían trasladarse a los turistas y encarecer actividades como los tradicionales paseos al Arco de Cabo San Lucas.

Senadora pide suspender las nuevas tarifas de ASIPONA

La senadora por Baja California Sur, Susana Zatarain, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Marina y a ASIPONA la suspensión temporal de los cobros.

“Estamos en favor de las reglas, pero estamos en contra de las imposiciones, porque eso fue una imposición. A nadie se le escuchó, a nadie se le tomó en cuenta”, declaró.

La legisladora también consideró que las tarifas son “inaceptables e inviables” y afectan la competitividad turística y económica de Los Cabos.

Sector marítimo advierte posibles amparos por tarifazo

Al reclamo se sumaron autoridades estatales y representantes populares. El gobernador Víctor Castro Cosío solicitó una reunión con la Secretaría de Marina para revisar los incrementos.

Pescadores, carnaderos y empresarios náuticos afirmaron que están dispuestos a pagar tarifas justas, siempre que exista diálogo con las autoridades.

Sin embargo, advirtieron que, si no se modifica el esquema de cobros, recurrirán a juicios de amparo para defender sus fuentes de empleo.

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