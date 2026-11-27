La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, abre un nuevo escenario para el narcotráfico en México, particularmente en Sinaloa, donde operan estructuras criminales vinculadas históricamente con los Beltrán Leyva.

Pero ¿qué representa realmente esta detención? ¿Qué información podría aportar sobre las redes de complicidad y protección que sostienen al crimen organizado? ¿Su captura modificará el equilibrio entre los grupos criminales o provocará nuevos enfrentamientos por el control territorial?

En este capítulo de “Será Viral”, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, y el maestro Manuel Balcázar Villareal, especialista en seguridad nacional y director de MB IRIS Consulting, explican los alcances del operativo, los posibles reacomodos criminales y los desafíos de seguridad que enfrenta Sinaloa.

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