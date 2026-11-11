Steven Tyler, de Aerosmith, enfrentará nuevo juicio por demanda de abuso sexual a una menor

El hecho habría ocurrido hace varias décadas. Foto: Shutterstock

Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, enfrentará un nuevo juicio el próximo 3 de mayo de 2027,por la demanda que lo acusa de abuso sexual contra una menor; un nuevo juez asumirá el caso en Los Ángeles, Estados Unidos.

El caso se remonta a la década de los setenta donde ocurrió el presunto abuso, fue hasta 2022 que empezó a investigarse.

¿De qué acusan a Steven Tyler?

De acuerdo con información publicada por la revista “Rolling Stone”, el juez Lawrence Riff, quien se convirtió en el quinto juzgador asignado al expediente, detalló que la demanda fue presentada en diciembre de 2022 por Julia Misley, quien anteriormente era conocida como Julia Holcomb, en ella, acusó al líder de Aerosmith de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años y él 25, después de que se conocieran en Portland, Oregón, en 1973.

Según la denunciante, la relación se prolongó durante aproximadamente tres años y los hechos ocurrieron en distintos estados de Estados Unidos, entre ellos Oregón, Washington, Massachusetts y California. Misley también señaló que Tyler la manipuló y utilizó un acuerdo de tutela para trasladarla entre estados.

Sobre esto, Steven Tyler negó las acusaciones y solicitó que la demanda fuera desestimada, entre sus argumentos, él y sus abogados sostuvieron que la relación ocurrió principalmente en Massachusetts, donde la edad de consentimiento era de 16 años en ese momento.

Sin embargo, Misley argumentó que también existieron conductas ilegales en ese estado, pues aseguró que Tyler le administraba drogas antes de mantener relaciones sexuales y que utilizó la figura de tutor legal para facilitar la relación.

La demanda se presentó al amparo de la Ley de Víctimas Infantiles de California, aprobada en 2019, que permitió reabrir temporalmente casos de abuso sexual infantil cuyos plazos legales para demandar ya habían vencido.

En resoluciones anteriores, la jueza Patricia Young desestimó las reclamaciones relacionadas con Massachusetts, Oregón y Washington, por considerar que algunas excedían la competencia del tribunal de California o habían sido presentadas fuera del plazo legal. De esta manera, únicamente permanecieron las acusaciones relacionadas con California.

Ahora, el juez Lawrence Riff permitirá que ambas partes soliciten, a más tardar el 20 de noviembre, la revisión de las resoluciones emitidas por Young; también adelantó que espera realizar una nueva audiencia en enero para analizar el fallo que descartó las reclamaciones correspondientes a los otros tres estados.

El nuevo juicio quedó programado para el 3 de mayo de 2027, ante ello Riff señaló que busca garantizar que el procedimiento se desarrolle de manera transparente y sin dudas sobre posibles irregularidades en las decisiones judiciales anteriores.

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