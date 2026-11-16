Todos los actores que dieron vida a James Bond en la saga de “007”: Daniel Craig, Pierce Brosnan y más

Daniel Craig y todos los actores que dieron vida a James Bond | Fotos: AFP

La saga de James Bond cuenta con 25 películas oficiales a lo largo de 64 años, casi seis décadas en las que solo seis actores han dado vida al agente británico; empezando por Sean Connery hasta llegar a Daniel Craig, quien incluso dio vida al personaje junto a la Reina Isabel de Inglaterra.

Este lunes 16 de noviembre se dio a conocer el nombre del séptimo actor que se pondrá el traje negro: Robert Pattinson, quien protagonizará la película número 26 de “007”, bajo la dirección de Denis Villeneuve, quienes recientemente trabajaron juntos en “Dune 3“.

Todos los James Bond del cine

Aunque actores como Barry Nelson y David Niven también han hecho papeles relacionados con “007”, solo se han hecho 25 películas con seis actores dentro del canon oficial de EON Productions.

Algo no cuadra en la imagen de todos los 007… | Imagen: AFP

1. Sean Connery (1962-1967 y 1971)

Sean Connery, actor que también es conocido por aparecer en “Indiana Jones y la última cruzada”, fue el primero en interpretar a James Bond dentro del canon oficial durante nueve años, aunque con una interrupción en 1969.

“ Agente 007 contra el Dr. No” / “El satánico Dr. No” (1962) – Dirigida por Terence Young

/ “El satánico Dr. No” (1962) – Dirigida por Terence Young “ Desde Rusia con amor ” (1963) – Dirigida por Terence Young

” (1963) – Dirigida por Terence Young “ James Bond contra Goldfinger ” / “007 contra Goldfinger” (1964) – Dirigida por Guy Hamilton

” / “007 contra Goldfinger” (1964) – Dirigida por Guy Hamilton “ Operación Trueno ” (1965) – Dirigida por Terence Young

” (1965) – Dirigida por Terence Young “ Sólo se vive dos veces ” (1967) – Dirigida por Lewis Gilbert

” (1967) – Dirigida por Lewis Gilbert “Diamantes para la eternidad” / “Los diamantes son eternos” (1971) – Dirigida por Guy Hamilton

Connery rechazó aparecer en “Al servicio de su majestad“, de 1969, debido al cansancio de interpretar al personaje durante cinco años, aunque regresaría de manera excepcional para “Diamantes para la eternidad“.

En 1983, Connery regresó al personaje en Nunca digas nunca jamás, dirigida por Irvin Kershner, aunque no forma parte del canon oficial de Eon Productions.

2. George Lazenby (1969)

Debido a la renuncia de Sean Connery para “Al servicio de su majestad”, EON Productions eligió a George Lazenby para interpretar la que sería su única película en el traje de James Bond.

“007 al servicio secreto de Su Majestad” / “Al servicio secreto de su majestad” (1969) – Dirigida por Peter R. Hunt

Cabe destacar que Lazenby se alejaría de las grandes producciones y, actualmente, es reconocido por su papel en la saga erótica de “Emmanuelle“.

3. Roger Moore (1973-1985)

El actor Roger Moore fue el actor con más películas en el traje de James Bond, con siete títulos oficiales en 12 años, pues Daniel Craig y Sean Connery protagonizaron seis cintas oficiales de “007”.

“ Vive y deja morir ” (1973) – Dirigida por Guy Hamilton

” (1973) – Dirigida por Guy Hamilton “ El hombre de la pistola de oro ” (1974) – Dirigida por Guy Hamilton

” (1974) – Dirigida por Guy Hamilton “ La espía que me amó ” (1977) – Dirigida por Lewis Gilbert

” (1977) – Dirigida por Lewis Gilbert “ Moonraker ” / “Moonraker: 007 misión espacial” (1979) – Dirigida por Lewis Gilbert

” / “Moonraker: 007 misión espacial” (1979) – Dirigida por Lewis Gilbert “ Sólo para sus ojos ” (1981) – Dirigida por John Glen

” (1981) – Dirigida por John Glen “ Octopussy ” / “Octopussy 007: Contra las chicas mortales” (1983) – Dirigida por John Glen

” / “Octopussy 007: Contra las chicas mortales” (1983) – Dirigida por John Glen “Panorama para matar” / “007: En la mira de los asesinos” (1985) – Dirigida por John Glen

Cabe destacar que, mientras Sean Connery interpretó a un espía completamente sobrio, Roger Moore le impregnó al personaje un tono más elegante, irónico y humorístico al espía.

4. Timothy Dalton (1987-1989)

Moore se despidió del personaje en 1987 y, tan solo dos años más tarde, Timothy Dalton asumió el personaje para “Su nombre es peligro“, aunque solo estaría al frente de la franquicia por dos películas.

“ 007: Alta tensión ” / “007: Su nombre es peligro” (1987) – Dirigida por John Glen

” / “007: Su nombre es peligro” (1987) – Dirigida por John Glen “007: Licencia para matar” / “007 con licencia para matar” (1989) – Dirigida por John Glen

El actor galés devolvió al personaje una faceta más oscura, seria y fiel a las novelas originales de Ian Fleming; sin embargo, sería el segundo actor con menos años y películas en la saga de 007.

5. Pierce Brosnan (1995-2002)

Pierce Brosnan no fue el más longevo de la franquicia; sin embargo, sus cuatro películas como James Bond marcaron la cultura popular de los años 90 y 2000, sobre todo “GoldenEye”, la tercera cinta mejor calificada de la franquicia en IMDB.

“ GoldenEye ” / “GoldenEye: El regreso del agente 007” (1995) – Dirigida por Martin Campbell

” / “GoldenEye: El regreso del agente 007” (1995) – Dirigida por Martin Campbell “ El mañana nunca muere ” (1997) – Dirigida por Roger Spottiswoode

” (1997) – Dirigida por Roger Spottiswoode “ El mundo nunca es suficiente ” / 007: El mundo no basta (1999) – Dirigida por Michael Apted

” / 007: El mundo no basta (1999) – Dirigida por Michael Apted “Muere otro día” / Otro día para morir (2002) – Dirigida por Lee Tamahori

Cabe destacar que tomó seis años elegir al nuevo protagonista de la franquicia tras la elección de Timothy Dalton, por lo que su primera película como 007 se le conoció como “El regreso del agente 007“.

6. Daniel Craig (2006-2021)

A pesar de no ser el actor con más películas de James Bond, Daniel Craig es el histrión con más tiempo interpretando al espía internacional con 15 años a cargo del rol, superando a Roger Moore, quien interpretó el rol por 12 años.

“ Casino Royale ” (2006) – Dirigida por Martin Campbell

” (2006) – Dirigida por Martin Campbell “ Quantum of Solace ” / “007: Quantum” (2008) – Dirigida por Marc Forster

” / “007: Quantum” (2008) – Dirigida por Marc Forster “ Skyfall ” / “007: Operación Skyfall” (2012) – Dirigida por Sam Mendes

” / “007: Operación Skyfall” (2012) – Dirigida por Sam Mendes “ Spectre ” / “007: Spectre” (2015) – Dirigida por Sam Mendes

” / “007: Spectre” (2015) – Dirigida por Sam Mendes “Sin tiempo para morir” (2021) – Dirigida por Cary Joji Fukunaga

Cabe destacar que “Skyfall” (8.1) y “Casino Royale” (8.0) son las dos películas de 007 con la mejor calificación en IMDB dentro de las 25 películas oficiales de James Bond.

Daniel Craig protagonizó momentos emblemáticos fuera de pantalla al aparecer en personaje dentro de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto a la Reina Isabel.

Además, fue el actor a cargo de la cinta de 007 que inauguró la tradición del festival de Día de Muertos en la Ciudad de México.

Robert Pattinson, el séptimo 007 en el cine

Luego de meses de rumores que colocaban a Callum Turner o Josh O’Connor como el nuevo James Bond, las redes sociales de 007 confirmaron a Robert Pattinson como el protagonista de la vigésimosexta película del espía británico.

La cuenta oficial de 007 en X (antes Twitter) compartió una foto de Robert Pattinson portando un traje negro con moño del mismo color, portando una pistola con silenciador, dejando ver la siguiente leyenda:

“Robert Pattinson es James Bond”. @007

Al momento, no se ha dado a conocer la fecha de estreno ni mayores detalles con respecto a la próxima película de “007“, ni se ha confirmado por cuanto tiempo permanecerá Robert Pattinson a cargo del personaje.

Sin embargo, ya se dio a conocer que Denis Villeneuve, conocido por la trilogía de “Dune” y la película “Incendies”, será el director de la próxima entrega escrita por Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders“.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.