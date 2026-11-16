¡Oficial! Robert Pattinson será James Bond en las próximas películas de “007”

¡Habemus 007! Robert Pattinson será James Bond | Fotos: AFP – IA

Robert Pattinson, actor de “Crepúsculo” y “The Batman” fue elegido oficialmente para interpretar a James Bond en los proyectos futuros de la saga “007“, según anunciaron las cuentas oficiales de la franquicia a través de redes sociales.

La elección del actor británico provocó reacciones encontradas entre los aficionados de la saga que vio desfilar a actores como Daniel Craig, Pierce Brosnan y Sean Connery, entre otros.

¡Así anunciaron a Robert Pattinson como James Bond!

La cuenta oficial de 007 en X (antes Twitter) compartió una foto de Robert Pattinson portando un traje negro con moño del mismo color, portando una pistola con silenciador, dejando ver la siguiente leyenda:

“Robert Pattinson es James Bond” @007

Robert Pattinson is James Bond pic.twitter.com/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Las cuentas oficiales de la franquicia de espías no ofrecieron mayores detalles con respecto a los proyectos que Robert Pattinson protagonizará en los próximos años.

Opiniones divididas sobre Robert Pattinson como el nuevo 007

Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas alrededor de la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond. Un grupo de usuarios celebró la elección con comentarios positivos.

“La opción clara”, escribió @americanrequiem.

“Bravo, señor, bravo; ser Batman y James Bond es todo un logro”, celebró @elmanwalking.

“Ganamos, caraj*”, expresó @SynthPotato.

Sin embargo, un segundo grupo de internautas expresó su repudio ante la elección del actor conocido por su papel de Edward Cullen en la saga de “Crepúsculo“.

“No conozco a nadie que hubiera elegido a Pattinson, aparte de Amazon”, criticó @RogerHu08680547.

“Opción equivocada (acompañada de una foto de Henry Cavill”, propuso @ontopic_nl.

“Cuando dijo que disfruta quitarles trabajos a actores más jóvenes, lo decía en serio”, reprochó @EndymionYT.

Cabe mencionar que los comentarios negativos superaron en número a los positivos en la publicación oficial en la que se dio a conocer la contratación este lunes 16 de noviembre.

Una gran cantidad de usuarios en X defendieron que Henry Cavill, actor conocido por dar vida a Superman, era la mejor opción para interpretar a James Bond en las nuevas entregas de la franquicia.

¿Quién es Robert Pattinson, el nuevo James Bond?

Robert Pattinson es un actor británico que saltó a la fama en 2005 tras interpretar a Cedric Diggory en “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”, siendo ésta la única entrega de la franquicia en la que apareció.

Dicho papel fue fundamental para que pudiera interpretar a Edward Cullen en “Crepúsculo“, saga que tuvo cinco entregas de 2008 a 2012 y en las que Pattinson apareció en todas sin excepción.

El actor recibió críticas por su actuación en las películas de vampiros; sin embargo, a partir de 2012 se dedicaría a participar en películas de cineastas independientes y experimentales, incluyendo:

“Cosmópolis” (2012), de David Cronenberg (“La Mosca” y “Crash”)

“Mapa a las Estrellas” (2014) de David Cronenberg

“Good Time” (2017) de los hermanos Safdie (“Diamantes en bruto”)

“High Life” (2018) de Claire Denis (“Bella Tarea”)

“El Faro” (2019) de Robert Eggers (“La Bruja” y “Nosferatu”)

“Tenet” (2020) de Christopher Nolan (“El Origen” y “El Caballero de la Noche”)

Luego de papeles aclamados por la crítica, como su rol del reverendo Preston Teagardin en “El diablo a todas horas“, le llegó la oportunidad de interpretar a otro personaje de la cultura popular en “The Batman“, donde dio vida a Bruce Wayne.

A partir de ese momento, la industria de Hollywood volvió a confiar en Robert Pattinson y, a partir de 2025, ha sido un nombre recurrente en las producciones de cineastas laureados como:

“Mickey 17” (2025) de Bong Joon-Ho (“Parasite” y “Old Boy”).

“Mátate, amor” (2025) de Lynne Ramsay (“Tenemos que hablar de Kevin”).

“El Drama” (2026) de Kristoffer Borgli

“La Odisea” (2026) de Christopher Nolan

“Dune 3” (2026) de Dennis Villeneuve (“Incendies” y “Blade Runner 2049”)

Cabe destacar que el nombre de Robert Pattinson ha sonado para las próximas nominaciones de los Premios Oscar por su actuación en la película “Primetime”, aunque todavía no se oficializan las candidaturas a los Premios de la Academia.

Debido a su aparición en cinco títulos importantes en los últimos dos años, usuarios de redes sociales aseguraron que el británico está “sobreexplotado” en la industria actual, considerando que también protagonizará “The Batman II“, proyecto que se ha pospuesto por años.

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