RTP llega a Topilejo: nueva ruta pasará cada 15 minutos

RTP puso en marcha autobuses eléctricos en Topilejo. Foto: Gob. CDMX

Habitantes de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, tendrán nuevos autobuses eléctricos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con los que se reducirá el tiempo de espera de hasta una hora y media a intervalos de entre 10 y 15 minutos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, puso en marcha el servicio denominado “La Ruta del Maíz”, que reforzará cuatro recorridos existentes y ofrecerá transporte desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

La Ruta del Maíz reforzará el transporte público en Topilejo

Durante el arranque del servicio, Clara Brugada explicó que la incorporación de las unidades forma parte de la primera etapa del mejoramiento de la movilidad en Topilejo y busca atender las necesidades de transporte de los pueblos originarios y las zonas alejadas de la capital.

La mandataria señaló que los autobuses ofrecerán traslados seguros y cómodos, además de tarifas populares para facilitar los desplazamientos cotidianos sin afectar tanto la economía de las familias.

El nuevo servicio también pretende mejorar la frecuencia del transporte público en esta comunidad, donde los usuarios podían esperar hasta 90 minutos para abordar una unidad. Con el reforzamiento, el intervalo de paso será de entre 10 y 15 minutos.

Horarios de RTP en Topilejo: de madrugada a la noche

Las unidades de la nueva ruta operarán desde las primeras horas del día y hasta la noche, para facilitar los traslados de quienes estudian, trabajan o necesitan desplazarse hacia otros puntos de la CDMX.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno capitalino, el servicio tendrá un horario de 4:30 a 24:00 horas. El comunicado también refiere un periodo de operación de 4:00 a 23:00 horas, por lo que se recomienda consultar los horarios oficiales antes de realizar el viaje.

¿Qué rutas de transporte se fortalecerán en Topilejo?

La incorporación de autobuses eléctricos no se limitará a un solo recorrido. El Gobierno de la CDMX también anunció que reforzará las conexiones de Topilejo con distintos puntos de la capital.

Entre los destinos mencionados se encuentran:

Ciudad Universitaria (CU).

Estadio Azteca.

Xochimilco.

Estación La Joya del Metrobús.

El objetivo es mejorar las conexiones de la comunidad con zonas educativas, deportivas y de transporte masivo, además de reducir los tiempos de espera para los usuarios.

Con la puesta en marcha de “La Ruta del Maíz”, RTP busca ampliar la cobertura del transporte público en Topilejo y mejorar las condiciones de movilidad de cientos de familias de esta zona de Tlalpan.

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