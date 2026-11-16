Tlaxcala rompe récord Guinness con 500 catadores de pulque

Pulque de Tlaxcala obtiene nuevo récord Guinness. Foto: Cuartoscuro

Tlaxcala obtuvo su quinto título de Guinness World Records con la realización de la “Cata de Pulque Más Grande”, una actividad que reunió a 500 participantes en el recinto de Tlaxcala, La Feria de Ferias 2026. El evento también estableció una nueva categoría, al no existir un registro previo de esta naturaleza.

Se degustaron tres presentaciones de “La Bebida de lo Dioses”

Durante la actividad, las personas asistentes degustaron tres variedades de esta bebida tradicional: pulque natural, curado y compuesto. Para la cata se utilizaron aproximadamente 450 litros de pulque, aportados por productores y empresas de la región.

Con este reconocimiento, la entidad busca proyectar internacionalmente una de sus tradiciones gastronómicas y reconocer el trabajo de las familias tlachiqueras y productoras.

¿Quiénes aportaron el pulque para romper el Récord Guinness?

La cata contó con la participación de tres referentes del sector pulquero de Tlaxcala:

Jorge Esteban López García , promotor del rescate del pulque en Tlaxco, municipio del norte del estado, presentó la variedad natural

, promotor del rescate del pulque en Tlaxco, municipio del norte del estado, presentó la variedad natural PULMEX , empresa originaria de Nanacamilpa, aportó el pulque curado

, empresa originaria de Nanacamilpa, aportó el pulque curado Corporativo Magueyero San Isidro, también de Nanacamilpa, elaboró la variedad compuesta

La actividad formó parte de las acciones de promoción de esta bebida ancestral y de las comunidades que conservan su producción tradicional.

Pulque de Tlaxcala cuenta con Indicación Geográfica Protegida

El nuevo título Guinness se suma a los esfuerzos para proteger y promover el patrimonio pulquero de la entidad. El 24 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaración de Protección del «Pulque de Tlaxcala» como Indicación Geográfica Protegida (IGP), otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Esta figura reconoce y protege la producción de pulque en 25 municipios del estado, entre ellos:

Nanacamilpa

Calpulalpan

Tlaxco

Huamantla

También reconoce sus características vinculadas con el origen y la elaboración tradicional a partir del Agave salmiana, conocido como maguey pulquero.

Entre sus atributos distintivos están la fermentación tradicional en tinacal, que dura entre 24 y 36 horas, así como su textura y aroma característicos, asociados con notas de pan recién horneado.

La declaratoria busca proteger la identidad de la bebida, fortalecer la actividad productiva e impulsar su comercialización.

El secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez, señaló que el reconocimiento «Defiende las raíces de la entidad al tiempo que proyecta un espíritu de grandeza».

¿Cuáles son los cinco Récord Guinness de Tlaxcala?

Con la cata de pulque, Tlaxcala suma cinco títulos Guinness durante la actual administración. Los cuatro anteriores son:

El Tapete Más Largo del Mundo. El 14 de agosto de 2022, en Huamantla, se elaboró un tapete continuo de aserrín de 3 mil 932 metros durante «La Noche que Nadie Duerme», celebración en honor a la Virgen de la Caridad.

El 14 de agosto de 2022, en Huamantla, se elaboró un tapete continuo de aserrín de 3 mil 932 metros durante «La Noche que Nadie Duerme», celebración en honor a la Virgen de la Caridad. La Mayor Variedad de Tacos de Canasta. El 11 de agosto de 2024 se exhibieron 186 sabores distintos en Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

El 11 de agosto de 2024 se exhibieron 186 sabores distintos en Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. El Pan de Fiesta Más Grande. El 13 de octubre de 2025 se integró una pieza con 2 mil 581 panes tradicionales sabor nuez, en la explanada del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, como parte de las actividades por los 500 años de la fundación de la ciudad.

El 13 de octubre de 2025 se integró una pieza con 2 mil 581 panes tradicionales sabor nuez, en la explanada del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, como parte de las actividades por los 500 años de la fundación de la ciudad. La Línea de Quesadillas Más Grande. El 6 de marzo de 2026 se registró una longitud de 364.57 metros, integrada por 11 mil 206 piezas preparadas en Santa Ana Nopalucan, durante la Feria de la Quesadilla y el Tlatloyo 2026.

El quinto reconocimiento se obtuvo durante la Feria de Ferias 2026 y coloca nuevamente al pulque de Tlaxcala en el escenario internacional.

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