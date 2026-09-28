Homicidio, principal causa de muerte entre jóvenes de 25 a 34 años: ¿qué estados lideran?

Jóvenes de 25 a 34 años, entre las principales víctimas de homicidio Foto: Pexels

Los homicidios se mantienen entre las principales causas de muerte de la población joven en México, particularmente entre las personas de 25 a 34 años, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Inegi.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el 3 de agosto de 2026 las cifras preliminares de homicidios correspondientes a todo 2025 y parte del 2026. El instituto contabilizó 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio, cifra que posteriormente será sometida a procesos de validación antes de convertirse en definitiva.

¿Qué estados registraron más homicidios en 2025?

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por el Inegi, las entidades con mayor número de presuntos homicidios durante 2025 y en lo que va del 2026 fueron:

Guanajuato: 3 mil 249

3 mil 249 Ciudad de México: 2 mil 575

2 mil 575 Chihuahua: 2 mil 106

2 mil 106 Baja California: 2 mil 095

2 mil 095 Sinaloa: mil 805

mil 805 Sonora: mil 634

En el extremo contrario, Yucatán registró 42 presuntos homicidios durante el mismo periodo, de acuerdo con el corte preliminar.

Las cifras corresponden a defunciones registradas y no deben interpretarse como una tasa de homicidios por entidad, ya que el número absoluto también depende del tamaño de la población de cada estado.

¿Qué edad concentra más homicidios?

El grupo de 25 a 34 años destaca en las estadísticas de mortalidad por agresiones. En la información del Inegi correspondiente a enero-septiembre de 2026, los homicidios ocuparon el primer lugar entre las causas de muerte de ese grupo de edad con mil 602 jóvenes

Para los hombres de 35 a 44 años, las agresiones también ocuparon el primer sitio. Entre los hombres de 15 a 24 años, los homicidios también forman parte de las principales causas de muerte, aunque en ese grupo los accidentes ocuparon el primer lugar.

Las agresiones que lideran las muertes por homicidio

Existen diferentes formas de agresiones, que son las causas más fuertes de los homicidios las mas relevantes son:

Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas

Agresión con objeto cortante

Agresión por medios no especificados

¿Cómo se registran las defunciones por homicidio?

El Inegi integra las Estadísticas de Defunciones Registradas a partir de información obtenida de distintas fuentes, entre ellas las oficialías del Registro Civil y las agencias del Ministerio Público.

El Instituto advierte que las cifras de 2025 son preliminares, debido a que continúa el proceso de generación de los datos definitivos, incluida la confronta con información de la Secretaría de Salud. Los datos definitivos de 2025 están programados para publicarse el 10 de noviembre de 2026.

Por ello, los registros pueden presentar modificaciones cuando concluya el proceso de validación estadística.

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