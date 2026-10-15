¡Ya es oficial! Garbage anuncia concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Garbage dará concierto en el Zócalo, te decimos cuándo. Foto: AFP

La banda de rock Garbage, liderada por su vocalista Shirley Manson, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 14 de noviembre, así lo confirmó la propia banda en sus redes sociales.

La noticia se daría a conocer mañana viernes 16, pero, el grupo aseguró que existió una filtración sobre su presentación en la Plaza de la Constitución: “Esta noticia se filtró así que aquí estamos un poco fuera de equilibrio y apresurándonos para ponernos al día“.

¿Cuándo se presenta Garbage en Ciudad de México?

La banda que debutó en la década de los 90 sorprendió a sus fanáticos en la CDMX al anunciar un show gratuito en la plancha del Zócalo, mencionando que es un honor para ellos el ser considerado por el Gobierno mexicano para presentarse en el Zócalo de la capital.

“Somos una de las bandas más afortunadas del mundo por haber disfrutado tocando en México desde que llegamos a la escena, pero esta es la cereza absoluta en la parte superior de lo que ha sido un largo romance de 30 años“, se lee en la publicación.

El concierto se llevará a cabo 14 de noviembre a partir de las 20:00 horas y, como es costumbre, en este tipo de eventos masivos se recomienda al público llegar temprano y seguir las indicaciones de los equipos de Protección Civil para disfrutar de una experiencia placentera durante el concierto de la icónica banda de rock.

¿Quién es Garbage?

La agrupación debutó en el año de 1995 con su álbum homónimo y está conformada por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig, quienes han mantenido una trayectoria musical de más de tres décadas.

Dicho material incluyó canciones que los hicieron posicionarse dentro del gusto del público, como “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl” y “Queer”.

Su propuesta musical destaca por sus elementos de rock, en donde también se nota la influencia del pop y la música electrónica, características que han formado parte de su identidad musical.

En el año 2025 lanzaron su octavo disco de estudio, “Let All That We Imagine Be The Light”, el cual, según la propia agrupación, “surgió de manera inesperada, a raíz de circunstancias imprevistas, cobrando vida en un momento en que la banda se encontraba a la deriva”.

Ahora, la agrupación volverá a reunirse con su público en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino.

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