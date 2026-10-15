¿Cuánto cuesta llegar al AIFA? Compara precios de tren, Mexibús, taxi y automóvil

Decide cuál es la mejor manera de llegar al AIFA. Fotos: Cuartoscuro

Llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde la Ciudad de México cuesta desde aproximadamente 20 pesos por trayecto en Mexibús, mientras que el Tren Felipe Ángeles cobra 110 pesos por recorrido desde Buenavista. Los taxis, autobuses y automóviles particulares ofrecen otras alternativas, cuyos precios dependen de la ruta, el número de pasajeros y el tiempo de estacionamiento.

El presupuesto también cambia si el viaje es redondo o si el pasajero necesita dejar su vehículo en el aeropuerto durante varios días. De acuerdo con las tarifas y estimaciones reunidas al 15 de octubre de 2026, el traslado en automóvil desde el centro de la capital puede costar alrededor de 551 pesos, incluido un día de estacionamiento.

¿Cuánto cuesta el Tren Felipe Ángeles al AIFA?

El Tren Felipe Ángeles conecta la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con la terminal del aeropuerto, ubicada en el Estado de México. El recorrido completo tiene una tarifa de 110 pesos por persona, después de que terminó la tarifa promocional de 45 pesos aplicada durante la etapa inicial de operación.

Con este precio, el gasto depende del número de pasajeros y de si necesitan pagar uno o dos recorridos.

Número de pasajeros Viaje sencillo Viaje redondo 1 persona $110 $220 2 personas $220 $440 3 personas $330 $660 4 personas $440 $880

El recorrido se ha situado alrededor de una hora, aunque el tiempo puede variar según las condiciones de operación y el servicio.

Una persona que elija esta alternativa también debe contemplar el gasto para llegar a Buenavista desde su domicilio. Si utiliza Metro o Metrobús, el costo de esos trayectos debe sumarse al boleto del tren.

¿Cuánto cuesta llegar al AIFA en Mexibús desde Indios Verdes?

El Mexibús es una alternativa de transporte público para quienes buscan llegar al aeropuerto con un gasto menor. Desde Indios Verdes, una de las rutas de referencia contempla utilizar la Línea 4, conectar con la Línea 1 y continuar hacia la terminal del AIFA mediante el servicio correspondiente.

De acuerdo con las tarifas de referencia incluidas en la información del aeropuerto, el traslado se calcula de la siguiente manera:

Concepto Costo estimado Mexibús Línea 4 Alrededor de $10 Conexión con Línea 1 y servicio AIFA Alrededor de $10 Total de ida Alrededor de $20 Viaje redondo Alrededor de $40

La tarifa publicada para el servicio AIFA es de 10 pesos por viaje. El transbordo en Ojo de Agua no tiene costo adicional cuando se utiliza la misma tarjeta Mexipase con la que se ingresó al sistema.

La tarjeta tiene un precio de 25 pesos e incluye un viaje. Por ello, quienes todavía no cuentan con ella deben considerar ese desembolso al calcular su presupuesto.

Aunque el costo estimado es menor que el del tren, el traslado requiere transbordos. Los pasajeros deben contemplar el tiempo necesario para completar el recorrido y llegar a la terminal antes de la salida de su vuelo.

¿Cuánto cuestan los autobuses al AIFA desde CDMX?

El AIFA cuenta con conexiones de transporte terrestre desde distintos puntos de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Entre las ubicaciones consideradas para estos servicios están Indios Verdes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y varias terminales de autobuses.

Los puntos de conexión incluyen:

Central de Autobuses del Norte

Central de Autobuses del Sur

Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO)

Observatorio

Ángel de la Independencia

Auditorio Nacional

Monumento a la Revolución

Bellas Artes

Zonas de Roma y Condesa

Como referencia para la comparación, los autobuses directos desde terminales de la capital tienen un costo aproximado de 100 a 150 pesos por persona y trayecto. Sin embargo, esta cantidad no constituye una tarifa única para todas las rutas.

Los precios, horarios y disponibilidad dependen de cada operador. Por eso, es necesario consultar las condiciones del servicio elegido antes de viajar.

Desde Indios Verdes, los pasajeros pueden comparar las conexiones especializadas al aeropuerto con la alternativa de utilizar Mexibús. En el caso del AICM, los servicios de vagonetas permiten trasladarse entre ambos aeropuertos sin organizar por separado cada tramo.

Quienes llegan a la Central del Norte, la TAPO u otras terminales también deben revisar desde qué punto sale el transporte contratado y cuánto tiempo necesitan para completar el recorrido.

¿Cuánto cuesta un taxi al AIFA desde la Ciudad de México?

El taxi al AIFA permite viajar directamente desde el punto de partida, sin transbordos. El aeropuerto cuenta con empresas autorizadas para operar en sus instalaciones y también existen servicios de aplicación y taxis de base.

Las tarifas no son uniformes, pues dependen de la distancia, el horario, la empresa y las condiciones del servicio. Los siguientes rangos son estimaciones para planear el gasto, no precios oficiales ni cotizaciones garantizadas.

Punto de partida Costo aproximado por vehículo Centro de CDMX $600 a $900 Indios Verdes $350 a $600 AICM $600 a $900 Buenavista $600 a $850

El costo corresponde al vehículo, no a cada pasajero. Por ejemplo, si cuatro personas comparten un taxi de 800 pesos desde el centro de la capital, cada una pagaría alrededor de 200 pesos.

En ese escenario, el gasto individual puede ser menor que el de cuatro pasajeros que viajan en tren desde Buenavista y pagan 220 pesos cada uno por un recorrido redondo.

Sin embargo, la comparación depende de la tarifa real del taxi, el origen y el destino. Antes de contratarlo, conviene confirmar el precio y verificar si incluye todos los conceptos del servicio.

¿Cuánto cuesta llegar al AIFA en automóvil particular?

El traslado en automóvil particular al AIFA requiere calcular gasolina, posibles casetas y estacionamiento. Para estimar el gasto desde el centro de la Ciudad de México, se considera una distancia aproximada de 50 kilómetros, un sedán con rendimiento de 12 kilómetros por litro y gasolina regular a 24.50 pesos por litro.

Este último precio es un supuesto de cálculo y no una tarifa fija nacional.

Concepto Ida Viaje redondo Gasolina $102 $204 Caseta de Ecatepec $63 $126 Total del traslado $165 $330

El cálculo considera una ruta de referencia por la autopista México-Pachuca. No todos los conductores necesariamente pagan esa caseta, ya que existen alternativas por vialidades libres que pueden implicar más distancia o tiempo.

Si el pasajero deja el automóvil en el aeropuerto, debe sumar la tarifa de estacionamiento. De acuerdo con los precios incluidos en la información del AIFA, los cobros son los siguientes:

Tiempo de estancia Tarifa De 0 a 30 minutos $17 De 31 a 45 minutos $26 De 46 a 60 minutos $34 Por día $221

Las tarifas incluyen IVA. Para estancias prolongadas, el cálculo considera 221 pesos diarios durante los primeros seis días y un cargo de 68 pesos por cada día adicional a partir del séptimo.

¿Cuánto cuesta dejar el automóvil en el estacionamiento del AIFA?

El costo del viaje aumenta según los días que el vehículo permanezca en el aeropuerto. Al sumar gasolina, casetas y estacionamiento, el presupuesto estimado queda así:

Días de estacionamiento Costo total estimado 1 día $551 2 días $772 3 días $993 4 días $1,214 5 días $1,435 6 días $1,656 7 días $1,724 8 días $1,792 10 días $1,928

Los importes incluyen el traslado redondo desde el centro de la capital, con 204 pesos de gasolina, 126 pesos de casetas y el estacionamiento correspondiente. No contemplan mantenimiento, desgaste ni depreciación del vehículo.

¿Qué transporte al AIFA sale más barato según el número de pasajeros?

El costo depende del medio de transporte, el punto de partida y el número de personas que viajan. El Mexibús tiene la estimación más baja entre las alternativas comparadas, mientras que el tren ofrece una tarifa definida desde Buenavista.

En cambio, el taxi y el automóvil tienen costos por vehículo, por lo que dividir el gasto entre varios pasajeros modifica la comparación.

Para dimensionar la diferencia, esta tabla compara un viaje redondo en tren desde Buenavista con el traslado en automóvil desde el centro de la Ciudad de México, incluido un día de estacionamiento.

Pasajeros Tren, viaje redondo Automóvil, viaje redondo y estacionamiento 1 $220 $551 2 $440 $551 3 $660 $551 4 $880 $551

Esta comparación es ilustrativa: no incluye el traslado previo hasta Buenavista y utiliza puntos de partida distintos para cada alternativa.

Para una persona que viaja sola, el tren representa un gasto menor que el automóvil con estacionamiento. Cuando viajan tres o cuatro pasajeros, el costo del vehículo puede repartirse y resultar más competitivo.

La duración del viaje también importa. Si el automóvil permanece estacionado durante varios días, el presupuesto aumenta y puede modificar cuál alternativa conviene más para el traslado al aeropuerto.

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