Lotería de visas 2027: una jueza obliga al gobierno a abrir el registro

El registro es entre octubre y noviembre pero en 2025 no ocurrió Foto: Shutterstock

Una jueza federal obligó al Departamento de Estado a poner en marcha la lotería de visas 2027, un sorteo que entrega cada año hasta 55 mil Green Cards y cuyo registro nunca llegó a abrirse, de acuerdo con la orden firmada por la jueza Jinsook Ohta, de la Corte de Distrito del Sur de California.

La decisión obliga al gobierno de Donald Trump a anunciar un periodo de registro, a mantenerlo abierto durante 30 días y a avisar a los seleccionados. Las fechas que circularon primero en varios medios ya no son las vigentes, porque la propia jueza las movió ese mismo día, a petición de ambas partes.

El regreso del sorteo llega con reglas distintas a las de años anteriores. Entre ellas están un nuevo requisito de pasaporte y una posible cuota de registro, mientras miles de personas en el mundo esperan saber si su país podrá participar.

¿Qué ordenó la jueza Ohta y cuáles son las nuevas fechas?

La orden responde a una demanda que presentó en agosto Red Eagle Law, un despacho de inmigración de California que representa a cientos de seleccionados en sorteos pasados. El despacho acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de frenar el programa sin explicación. El 14 de octubre, la jueza Ohta le dio la razón de manera preliminar y ordenó al gobierno reanudar el proceso.

En un principio, la orden fijaba plazos muy cortos, como anunciar el registro el 15 de octubre y abrirlo el 18. Ese mismo día, el gobierno y el despacho pidieron juntos más tiempo, y la jueza aprobó un calendario con dos semanas más de margen, según la orden que modificó las fechas. El calendario vigente es el siguiente.

29 de octubre de 2026 , a medianoche, hora del Este, como límite para anunciar el registro en el sitio oficial del gobierno y en el Federal Register, con las fechas, la página para inscribirse y los requisitos

, a medianoche, hora del Este, como límite para anunciar el registro en el sitio oficial del gobierno y en el Federal Register, con las fechas, la página para inscribirse y los requisitos 1 de noviembre de 2026 , a medianoche, como límite para abrir el registro electrónico, que debe durar 30 días

, a medianoche, como límite para abrir el registro electrónico, que debe durar 30 días 3 de diciembre de 2026 , a medianoche, como límite para avisar a los seleccionados

, a medianoche, como límite para avisar a los seleccionados 30 de septiembre de 2027 como cierre del proceso, salvo que las visas se agoten antes

La jueza mantiene la facultad de vigilar que el gobierno cumpla o de ajustar la orden si hace falta. El registro solo será válido una vez que el Departamento de Estado publique el anuncio oficial y abra el periodo, así que cualquier página que ofrezca inscribirse antes debe tomarse como una señal de alerta.

¿Por qué nunca se abrió el registro de la lotería 2027?

El registro suele abrirse cada año entre octubre y noviembre, pero en 2025 nunca ocurrió. El 5 de noviembre de ese año, el Departamento de Estado informó en un aviso que anunciaría la fecha de inicio “tan pronto como sea posible”, y no volvió a fijar una fecha durante casi un año.

Poco después, el programa quedó congelado por un caso que sacudió a dos universidades. En diciembre de 2025, la dependencia suspendió la entrega de estas visas tras el tiroteo en la Universidad de Brown y el asesinato de un profesor del MIT. El sospechoso de ambos ataques había llegado al país con la lotería de visas, y el gobierno ordenó revisar los controles de seguridad del programa.

Esa pausa dejó de estar vigente el 28 de agosto de 2026 por una orden judicial en otro caso, Medani v. Trump. Aun así, la lotería 2027 seguía sin fecha. El despacho Red Eagle Law había demandado nueve días antes, y en septiembre la jueza Ohta negó una primera petición de emergencia para que el gobierno abriera el registro, antes de concederle la medida cautelar en octubre.

¿Quiénes pueden participar y qué países quedan fuera?

La lotería está pensada para personas de países con pocos inmigrantes en EE. UU. Quedan fuera los países que enviaron más de 50 mil inmigrantes en los cinco años anteriores, y por eso la lista cambia de un año a otro. La lista de la edición 2027 debe darse a conocer con el anuncio oficial del registro, pues la página de instrucciones del Departamento de Estado todavía muestra las de 2026.

NEW: Judge Jinsook Ohta ordered Secretary Rubio to open registration for the 2027 Diversity Visa lottery by November 1, following a lawsuit alleging that the State Department's failure to do so violated federal law. pic.twitter.com/A2C2HrqjaX — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 14, 2026

La referencia más reciente es la de ese sorteo. Según las instrucciones oficiales de 2026, estos 19 países no pudieron participar.

Bangladés, Brasil, Canadá, China (incluido Hong Kong), Colombia y Corea del Sur

Cuba, El Salvador, Filipinas, Haití, Honduras e India

Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, Venezuela y Vietnam

México ha quedado fuera en las ediciones recientes por su alto número de inmigrantes, por lo que es muy probable que tampoco pueda participar en 2027, aunque la confirmación llegará con la lista oficial. Además del país de nacimiento, cada participante debe tener la educación media completa, es decir, 12 años de estudios, o dos años de experiencia en los últimos cinco en un oficio que requiera al menos dos años de preparación. El GED no cuenta como equivalente.

La edición 2027 suma un requisito nuevo. De acuerdo con una regla publicada en el Federal Register en marzo de 2026, cada participante debe registrar los datos de un pasaporte vigente y subir una imagen escaneada de la página con sus datos y su firma. Solo quedan exentas algunas personas, como las que no tienen nacionalidad.

¿Cómo registrarse en la lotería de visas sin caer en fraudes?

El gobierno aprobó una cuota de registro de un dólar que se pagaría en un portal oficial de pagos al momento de inscribirse, según una regla del Federal Register de septiembre de 2025. La página oficial del programa todavía indica que registrarse no tiene costo y la regla no precisa desde qué sorteo se cobrará, así que la confirmación llegará con el anuncio oficial de la edición 2027. En cualquier caso, ningún intermediario puede aumentar las probabilidades de ser seleccionado, porque el sorteo es aleatorio.

La lotería también atrae intentos de fraude, y muchos se parecen a la trampa del “notario” falso, que promete resultados garantizados a cambio de dinero. Las instrucciones oficiales del programa permiten reconocer las señales más comunes.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

El registro solo se hace en dvprogram.state.gov, la página oficial del Departamento de Estado, y cualquier sitio que no termine en .gov no es oficial

El gobierno no avisa a los seleccionados por correo postal ni por email, y el resultado solo se consulta en la sección Entrant Status Check del mismo sitio

Cada persona puede enviar una sola solicitud, porque varias solicitudes descalifican todas

El Departamento de Estado recomienda llenar la solicitud sin “consultores” ni “agentes de visas” y, si alguien ayuda, estar presente para dar las respuestas correctas y quedarse con el número de confirmación

Las sospechas de fraude pueden denunciarse ante la Comisión Federal de Comercio, en ReportFraud.ftc.gov, o ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI

Quienes ya fueron seleccionados en sorteos anteriores no pueden trasladar ese lugar a 2027, pues cada edición de la lotería de visas tiene su propio plazo. Ante cualquier duda, la recomendación es esperar el anuncio oficial y desconfiar de quien pida dinero o documentos antes de que el gobierno publique las reglas, además de denunciar cualquier fraude en trámites migratorios.

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