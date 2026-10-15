Circuito Interior, cerrado parcialmente por manifestantes; consulta alternativas viales

En Circuito Interior hay un bloqueo parcial. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Comerciantes ambulantes bloquearon Circuito Interior, a la altura de Nopaltzin, en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), para manifestarse contra los operativos de las autoridades que, aseguran, les impiden trabajar.

La protesta provocó afectaciones viales en la zona, en dirección al sur de la capital. Ante la movilización, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre el cierre y recomendó utilizar rutas alternas.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Circuito Interior con dirección al Sur a la altura de Nopaltzin, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente. pic.twitter.com/KBuof9PKmu — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2026

¿Qué pasa en Circuito Interior?

De acuerdo con los reportes de Ovial, la circulación en Circuito Interior con dirección al sur permanecía cerrada a la altura de Nopaltzin debido a la presencia de manifestantes.

10:50 #PrecauciónVial | Se libera un carril a la circulación en Circuito Interior con dirección al Sur a la altura de Nopaltzin, alcaldía Miguel Hidalgo, continúa presencia de manifestantes. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente. pic.twitter.com/F5lhlocJ1b — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2026

En una actualización posterior, la dependencia informó que se había liberado un carril para el tránsito vehicular, aunque los comerciantes continuaban en el lugar.

Los manifestantes son comerciantes ambulantes de la colonia Anáhuac, quienes señalan que los distintos operativos de las autoridades les impiden realizar sus actividades comerciales. Por ello, bloquearon la vialidad para expresar sus inconformidades.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Ante las afectaciones por la protesta, el Centro de Orientación Vial recomendó a los automovilistas considerar las siguientes alternativas:

Avenida Insurgentes

Eje 1 Poniente

Se recomienda a los conductores tomar precauciones al circular por la zona de Circuito Interior y considerar las rutas alternas para evitar las afectaciones derivadas de la manifestación.

La situación vial puede cambiar conforme avance la protesta, por lo que es importante consultar las actualizaciones de las autoridades capitalinas antes de transitar por el área.

Marchas en CDMX

Para este jueves 15 de octubre de 2026, la Ciudad de México contempla una agenda de marchas, concentraciones y protestas en distintas alcaldías, entre ellas Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlalpan, Milpa Alta y Coyoacán.

Según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades están previstas desde las primeras horas del día y algunas podrían prolongarse durante la tarde y la noche. Estas manifestaciones podrían generar complicaciones viales en diferentes puntos de la capital, por lo que se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte tomar previsiones y buscar rutas alternas.

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