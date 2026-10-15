Caos vial en Chiapas: Trabajadores de IMSS-Bienestar bloquean la carretera Puerto Madero-Tapachula

Protestas en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Trabajadores del Hospital General de Tapachula, Chiapas; del régimen IMSS-Bienestar, encabezaron una protesta y un bloqueo carretero sobre la vía del Puerto Madero-Tapachula para exigir mejores condiciones laborales y poder brindar un mejor servicio a la población de la frontera de México con Guatemala.

Protestas de trabajadores del IMSS-Bienestar en Chiapas

Los trabajadores de la salud se manifestaron en el hospital regional de Tapachula, que es uno de las instituciones que más personas atiende desde la Sierra, Itsmo Costa, Soconusco y la Frontera Sur.

Los inconformes colocaron una decena de unidades, colgaron lonas sobre el puente peatonal y cerraron los cuatro carriles de manera total como medida de presión a la autoridades del IMSS- Bienestar y del Gobierno del estado para lograr atender sus demandas.

Las principales demandas de los trabajadores de este hospital son el abasto de medicamentos, insumos, más personal, trato y salario digno, y además mejores condiciones con espacios seguros, funcionales y un buen ambiente laboral para el trabajo adecuado.

Los trabajadores informaron que no se cuenta con lo básico, compresas, gasas, materiales y no hay cirugías por ello, no se puede atender a la población en general que llega en busca del servicio médico.

Denunciaron que el sistema de Salud IMSS- Bienestar no es como se los plantearon porque desde el principio los obligaron a renunciar para quedarse con el finiquito que les quedaba.

En este hospital son más de 400 trabajadores, pero no todos participan porque hay que cubrir áreas que no se deben descuidar.

Afectaciones viales por protestas en Chiapas

La manifestación se prolongó y se fortaleció porque llegaron familiares de pacientes quienes expusieron que no hay medicamentos, poca atención y debe atenderse de manera justa las demandas de los trabajadores de la salud.

El retraso ocasionó una larga fila de medio kilómetro sobre la carretera Tapachula- Puerto Madero, entre ellos traileros, carros de empresas, estudiantes y sociedad civil quienes quedaron en medio de este bloqueo.

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