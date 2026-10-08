Majo Aguilar grabó canción de Gloria Trevi en regional; emocionada por su Auditorio Nacional 

Majo Aguilar se prepara para el Auditorio Nacional Foto: UnoTV

En una rueda de prensa tras haberse convertido en una sensación de las redes sociales en el marco de la visita de Tom Cruise y Alejandro G. Iñarritu, para la presentación de la película Digger, la cantante Majo Aguilar les escribió un corrido que interpretó frente a ellos e incluso aseguró que Tom Cruise, le “chuleó” su voz, lo que la tiene emocionada, porque incluso lo invitó a asistir al concierto que dará el 13 de noviembre, su primer Auditorio Nacional.

“Llegué con ellos, les dije tengo este corrido para Digger; divinos los dos, y Tom (Cruise) estaba muy emocionado, de hecho Tom (Cruise) me dijo, ‘no quiero sonar a que estoy inventando’ pero te lo juro me dijo algo muy lindo: Me dijo cantas muy hermoso, antes de escucharme cantar”, relató en entrevista con UnoTV.com la cantante de regional.

Majo agregó que se emocionó por pensar que Tom Cruise había escuchado algo de su música previo a su encuentro, por lo que está muy agradecida con los implicados en esta dinámica para el lanzamiento de la película recién estrenada.

Majo Aguilar foto: Uno TV

La ‘consentida’ de las redes de la dinastía Aguilar, está de fiesta porque vive la cuenta regresiva para cumplir uno de sus grandes sueños, dar un concierto en el Auditorio Nacional, en el que promete una noche llena de amigos, éxitos y música de banda y mariachi.

El concierto del 13 de noviembre ocurrirá un día después del lanzamiento de su disco “Caprichos”, del cual nos adelantó en exclusiva una canción que todavía no ve la luz y que le genera mucha expectativa porque está orientada a la comunidad LGBTQ+ que se ha identificado con su proyecto y que la apoya en cada paso y show que ofrece.

“A ver es que si te los digo dejan de ser sorpresa, pero son unos “caprichos” deliciosos te voy a una exclusiva: Hay un ‘capricho’ de Gloria Trevi que también es de la comunidad y es una canción que no es creo que la que puedan esperar (en referencia a Todos me miran” pero es una canción que a mí la primera vez que escuché no podía dejar de llorar” adelantó en exclusiva para UnoTV.com

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