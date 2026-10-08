Sheinbaum recibe a Ronald Johnson y empresarios de México y EU en Palacio Nacional

Sheinbaum se reune con embajador de EE. UU. y empresarios. Foto: Cuartoscuro

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, acudió este jueves a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al encuentro también asistieron empresarios estadounidenses, en una reunión enfocada en temas de inversión.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que la reunión se realizó con empresarios mexicanos y estadounidenses, entre ellos personas que invierten en ambos países.

¿De qué trató la reunión entre Sheinbaum y Ronald Johnson?

Claudia Sheinbaum señaló que el encuentro tuvo como tema principal las inversiones y contó con la participación de integrantes de la American Chamber, así como de empresarios de México y Estados Unidos.

La presidenta explicó que los asistentes incluían tanto a mexicanos que invierten en Estados Unidos como a empresarios estadounidenses que tienen inversiones en México.

“Una reunión con empresarios de Estados Unidos de la American Chamber, bueno, mexicanos-estadounidenses o mexicanos que invierten en Estados Unidos o empresarios estadounidenses que invierten en México”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Embajador de Estados Unidos acompaña a empresarios

En su explicación, Sheinbaum también confirmó la presencia del embajador Ronald Johnson, quien acompañó a los empresarios durante la reunión en Palacio Nacional.

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