No todas las cirugías son iguales. Foto: Jennifer Turrubiartes

La cirugía de columna no siempre debe realizarse con urgencia ni todos los pacientes son candidatos a procedimientos mínimamente invasivos, la elección depende del problema que se busca corregir, la alineación de la columna y las condiciones físicas de cada persona. Además, algunas operaciones pueden programarse para preparar al paciente antes de entrar al quirófano, mientras que otras requieren atención inmediata.

Néstor Taboada, neurocirujano especializado en cirugía de columna de Colombia, explicó durante el Summit de NeuroScience 360 organizado por la empresa Medtronic, en Panamá, que antes de decidir cómo operar es necesario valorar la calidad de los huesos, la condición muscular y el tipo de deformidad; el objetivo es elegir una técnica que permita resolver el problema sin provocar daños innecesarios.

“No es una cirugía plástica, no debe ser por moda, ni se debe usar un método tecnológico por moda, es salud, hay que ver las necesidades reales del paciente para escoger la ténica más conveniente”. Néstor Taboada, neurocirujano especializado en cirugía de columna

¿Qué se evalúa antes de elegir la técnica?

Foto: Shutterstock

De acuerdo con el cirujano, la decisión no depende únicamente de la lesión que presenta el paciente, pues también es importante analizar cómo está alineada la columna tanto de frente como de perfil, así como su grado de rigidez y las condiciones de los huesos y músculos.

Ya que al corregir una desviación sin atender el equilibrio de la columna puede dejar problemas sin resolver; una persona puede mostrar una columna aparentemente más recta en una radiografía frontal y, aun así, conservar una alteración en el plano lateral que afecte su postura y provoque molestias.

Por eso, la planeación debe considerar los distintos planos de la columna y no concentrarse solamente en corregir los grados de una curva.

La tecnología, como la navegación y la robótica, puede ayudar a mejorar la precisión durante ciertos procedimientos, pero no sustituye el criterio médico ni convierte a todos los pacientes en candidatos a una operación mínimamente invasiva.

En cirugía de columna, utilizar el procedimiento más novedoso no necesariamente significa elegir el más conveniente, la valoración individual es la que permite determinar qué técnica usar.

¿Cuándo conviene una cirugía mínimamente invasiva?

Foto: Jennifer Turrubiartes

La cirugía mínimamente invasiva busca resolver problemas de columna mediante incisiones pequeñas y corredores que permitan preservar músculos y otros tejidos, puede utilizarse en lesiones por accidentes, tumores, enfermedades degenerativas y deformidades, siempre que las características del caso permitan este abordaje.

Entre los sistemas que realizan esta técnica se encuentra el robot Mazor X, quien ya se encuentra operando en México

Taboada explicó que el propósito no es únicamente reducir el tamaño de la herida, sino realizar la colocación de tornillos con precisión, reducir tiempo de hospitalziación y resolver una patología que tradicionalmente podría tratarse mediante una operación abierta.

“La idea es que sea mínimamente invasivo y máximamente resolutivo. Lo más importante no es la herida, porque no se trata de un tema estético, lo importante es preservar tejido sano, es decir, no hacerle lesión al músculo, hacerle la menor lesión posible al hueso”. Néstor Taboada, neurocirujano especializado en cirugía de columna

La navegación y la robótica pueden ayudar durante determinados procedimientos, especialmente cuando se necesita trabajar mediante incisiones pequeñas, sin embargo, la tecnología no sustituye la valoración médica ni significa que todos los pacientes necesiten los mismos recursos

Sin embargo, el especialista explicó que no se debe forzar una cirugía mínimamente invasiva, pues existen deformidades y procedimientos que requieren cortes y remodelación del hueso (conocidos como osteotomías) para corregir la curva de la columna. Cuando esto es necesario, el abordaje mínimamente invasivo puede no ofrecer el acceso suficiente para realizar la corrección.

El especialista explicó que existen criterios y tablas que ayudan a determinar qué pacientes pueden tratarse mediante cirugía mínimamente invasiva y cuáles necesitan una intervención convencional. “Cuando uno trata de pasar esa ventana es cuando vienen los errores y los malos resultados”, advirtió.

Y aclaró que los resultados desfavorables no significan que la técnica no funcione, sino que pudo haberse utilizado en un caso para el que no estaba indicada; “no es que no sirva, es que abusamos de la técnica en ciertas patologías donde no está indicado y toca seguir haciendo cirugía convencional”.

¿Cuándo se necesita una cirugía híbrida o abierta?

Foto: Jennifer Turrubiartes

La cirugía híbrida combina técnicas mínimamente invasivas con procedimientos abiertos, el Dr. Taboada explicó que puede utilizarse para colocar cajas entre las vértebras mediante abordajes por el abdomen o por la parte posterior, mientras que algunos segmentos de la columna requieren una apertura para colocar los tornillos. Se trata de combinar ambos abordajes de acuerdo con las necesidades del paciente.

La cirugía abierta puede ser necesaria en casos de deformidades grandes y rígidas de la columna, cuando se requiere modificar la estructura del hueso mediante osteotomías, un procedimiento que consiste en cortarlo para reconstruir su posición. El especialista también señaló que la escoliosis idiopática juvenil en adolescentes continúa tratándose con cirugía abierta en muchos casos.

Además, la planeación debe considerar, además, la alineación de la columna de frente y de perfil; en entrevista con Unotv.com Tawada explicó que corregir una curva en una radiografía frontal no garantiza que se haya recuperado el equilibrio lateral.

Cuando no se corrige adecuadamente ese balance, el paciente puede conservar una alteración conocida como espalda plana, que puede traducirse en dolor, aflojamiento del material e incluso la necesidad de una nueva cirugía.

¿Cuándo puede programarse una cirugía de columna?

Aunque existen lesiones que requieren atención inmediata, muchas cirugías de columna son programadas. Esto permite evaluar las condiciones del paciente y, cuando es necesario, prepararlo físicamente antes de la intervención.

Taboada explicó que los adultos mayores pueden presentar osteoporosis, osteopenia y sarcopenia, esta última relacionada con la pérdida de masa, fuerza y función muscular. Estas condiciones deben considerarse porque un hueso de mala calidad puede provocar que los tornillos utilizados para estabilizar la columna se aflojen.

“Uno puede hacer una cirugía, a la vez muy bonita en la radiografía, pero si el hueso es de mala calidad y el músculo es de mala calidad, el resultado va a ser malo”, advirtió. Por ello, cuando no existe una urgencia, el especialista considera conveniente trabajar previamente en la rehabilitación ósea y muscular.

“Lo importante es que la gran mayoría de estas cirugías son programadas, no son una urgencia. Entonces, si no hay afán, es preferible rehabilitar a una persona tres a seis meses y luego someterla al procedimiento cuando su hueso y su músculo tengan una mejor capacidad para tolerar el procedimiento”. Néstor Taboada, neurocirujano especializado en cirugía de columna

Finalmente aclaró que hay situaciones que no permiten esperar, entre ellas, Taboada mencionó las fracturas inestables que ponen en riesgo la médula o las raíces nerviosas, así como determinadas hernias de disco que producen una compresión grave. “Una fractura que es inestable, un hueso roto, porque por dentro va la médula y las raíces nerviosas, hace una urgencia quirúrgica”, señaló.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.