Un motociclista murió tras caer en un socavón en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Un motociclista murió después de caer en un socavón sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX). El hombre identificado como Roger, viajaba con su hijo adolescente rumbo a la escuela cuando ocurrió el accidente la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026. El menor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El caso generó cuestionamientos de familiares y habitantes de la zona, quienes aseguraron que el hundimiento llevaba meses y que habían solicitado su reparación. Después del accidente, autoridades colocaron una placa metálica en el punto y comenzaron trabajos para atender el desperfecto. La Fiscalía capitalina abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió el accidente en el socavón de Eje 3 Oriente?

La mañana del 18 de noviembre, Roger circulaba en motocicleta por Eje 3 Oriente, acompañado de su hijo, cuando ambos cayeron en la oquedad ubicada en el cruce con Francisco del Paso y Troncoso.

Después de pasar por el hundimiento el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactado contra un árbol. Tanto él como el adolescente salieron proyectados. Roger sufrió lesiones que posteriormente le provocaron la muerte, mientras que su hijo fue llevado al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, en Iztacalco.

La familia explicó que el motociclista llevaba a su hijo a la escuela. Sus allegados pidieron que se investigue el caso y se determinen las posibles responsabilidades por las condiciones en las que se encontraba la vialidad.

Cronología del caso: reportes vecinales y atención después del accidente

El hundimiento no habría aparecido de un día para otro. Habitantes de Jardín Balbuena señalaron que comenzó como una grieta y creció hasta convertirse en una oquedad de mayor tamaño.

Meses antes del accidente: vecinos afirmaron que reportaron el desperfecto a las autoridades. Algunos testimonios difundidos por medios de comunicación ubican las primeras advertencias desde agosto; otros habitantes señalaron que el problema llevaba alrededor de seis meses

vecinos afirmaron que reportaron el desperfecto a las autoridades. Algunos testimonios difundidos por medios de comunicación ubican las primeras advertencias desde agosto; otros habitantes señalaron que el problema llevaba alrededor de seis meses 18 de noviembre: Roger y su hijo cayeron en el socavón mientras circulaban en motocicleta. El hombre murió y el adolescente resultó lesionado

Roger y su hijo cayeron en el socavón mientras circulaban en motocicleta. El hombre murió y el adolescente resultó lesionado Después del percance: autoridades colocaron una placa metálica para cubrir provisionalmente el hundimiento y evitar que otros vehículos cayeran en el punto

19 de noviembre: personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) realizó trabajos en la zona. Ese día, el Gobierno capitalino informó que un dictamen técnico relacionó el hundimiento con la ruptura de una tubería de drenaje de 30 centímetros de diámetro

Los testimonios de los habitantes y las fechas de los reportes forman parte de los señalamientos públicos sobre la atención del socavón. La investigación deberá establecer las circunstancias del accidente y revisar los antecedentes de las solicitudes ciudadanas.

¿Qué provocó el socavón donde murió el motociclista?

El Gobierno de la CDMX informó el 19 de noviembre que, según el dictamen técnico de SEGIAGUA, el hundimiento estuvo relacionado con la ruptura de una línea de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

Este dato apunta a una falla en la infraestructura subterránea como origen del problema. Sin embargo, la causa técnica del hundimiento no sustituye la investigación sobre el accidente ni determina por sí misma si existieron omisiones en la atención de los reportes vecinales.

Así puedes reportar un bache o una oquedad en CDMX

En la CDMX existen canales de atención ciudadana para reportar daños en calles y avenidas. La Agencia Digital de Innovación Pública ha difundido distintas opciones para solicitar la reparación de baches mediante LOCATEL:

WhatsApp : enviar un mensaje al número 55 5658 1111 y utilizar la opción Bachetel

: enviar un mensaje al número 55 5658 1111 y utilizar la opción Bachetel Teléfono : llamar al *0311 para levantar el reporte con una persona operadora

: llamar al *0311 para levantar el reporte con una persona operadora Internet : ingresar al portal 311 LOCATEL y registrar la solicitud en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC)

: ingresar al portal 311 LOCATEL y registrar la solicitud en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) App CDMX: realizar el reporte desde la aplicación, con la ubicación y una fotografía del desperfecto

Para facilitar la atención, conviene proporcionar la dirección o ubicación exacta, referencias cercanas y una descripción del tamaño y las condiciones del hundimiento. Si es posible hacerlo sin ponerse en riesgo, también se puede adjuntar una fotografía.

Al terminar el trámite, es importante conservar el folio de reporte, ya que permite dar seguimiento a la solicitud. Si la oquedad representa un peligro inmediato para quienes transitan por la zona, se debe evitar acercarse o intentar señalizarla exponiéndose al tránsito; es preferible alertar a las autoridades de emergencia.

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