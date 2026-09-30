Muere Gabino Palomares, cantautor y activista, a los 76 años

Muere Gabino Palomares. Foto: AFP

El cantautor mexicano Gabino Palomares falleció este miércoles a los 76 años. El músico atravesaba desde hacía varias semanas una situación delicada de salud, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una causa médica específica.

Fue uno de los fundadores del movimiento del Canto Nuevo en México y una de las figuras de la Nueva Canción Internacional. Además de la música, Palomares se dedicó a las causas sociales y políticas.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta el sensible fallecimiento de Gabino Palomares, cantautor mexicano y destacado representante del Canto Nuevo, cuya trayectoria constituyó una valiosa aportación a la música popular de nuestro país.



Nos unimos a la pena… pic.twitter.com/CnRbrjsPcU — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) September 30, 2026

Claudia Sheinbaum lamenta su muerte

Tras conocerse el fallecimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y destacó la trayectoria de Palomares.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares”, escribió la mandataria, quien resaltó su voz, música y compromiso con causas sociales.

Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida.

Su voz, su música y su compromiso con las causas mas justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones. Más… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2026

¿Quién fue Gabino Palomares?

Gabino Palomares Gómez nació el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero no concluyó la carrera.

Durante esa etapa tuvo contacto con comunidades campesinas del altiplano potosino y con la pobreza de la región. Esa experiencia, de acuerdo con lo que él mismo contó en distintas entrevistas, fue determinante para acercarse a la música y a la canción de contenido social.

En 1972 y 1973 participó en festivales de la canción universitaria y presentó su espectáculo “Poemas y Canciones”. En 1975 llegó a la Ciudad de México, donde comenzó a presentarse en peñas, universidades, sindicatos, colonias populares y plazas públicas.

Su carrera estuvo ligada desde entonces a movimientos sociales y políticos, en 1975 ingresó al Partido Comunista Mexicano y posteriormente recorrió distintas partes del país junto al dirigente sindical Valentín Campa durante su candidatura presidencial.

“La maldición de Malinche”, su canción más conocida

En 1978 publicó “La maldición de Malinche”, tema que se convirtió en la canción más reconocida de su trayectoria y en una de las piezas emblemáticas de la canción de protesta latinoamericana.

La canción también fue interpretada y popularizada por Amparo Ochoa, con quien Palomares compartió parte de su trayectoria artística.

A lo largo de su carrera escribió más de un centenar de canciones relacionadas con temas políticos, sociales y amorosos. Entre sus trabajos discográficos también se encuentran “Fabricando la luz”, “El extensionista”, “No te creo nada”, “¿Qué vamos a hacer?”, “Historia cotidiana” y “México a través de su canto”.

La Secretaría de Cultura lo describió como uno de los máximos exponentes de la Nueva Canción Internacional y recordó que fue uno de los fundadores del Canto Nuevo junto con figuras como Amparo Ochoa, Óscar Chávez y Los Folkloristas.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta profundamente el fallecimiento del cantautor mexicano Gabino Palomares, uno de los máximos exponentes del movimiento de la Nueva Canción Internacional y uno de los fundadores del Canto Nuevo en México.



Autor del emblemático… pic.twitter.com/BmEef468sc — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 30, 2026

Gabino Palomares y su activismo social

La música de Palomares estuvo relacionada durante décadas con movimientos sociales en México y América Latina. También participó en conciertos y actividades vinculadas con distintas causas sociales y políticas.

En su trayectoria internacional compartió escenarios con artistas como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, León Gieco, Daniel Viglietti y otros representantes de la canción latinoamericana.

En 2017, durante la presentación de su libro “Cien canciones de amor y patria”, Palomares explicó que sus canciones políticas estaban vinculadas con acontecimientos de la historia reciente de México y que buscaba que la gente recuperara la memoria a través de ellas.

Su última entrevista, días antes de morir

El pasado 27 de septiembre, La Jornada publicó una entrevista realizada por Elena Poniatowska a Palomares, el encuentro ocurrió apenas unos días antes de su fallecimiento.

En la conversación, el cantautor habló de sus más de cinco décadas de trayectoria y de su participación en movimientos sociales. Al explicar cómo se veía a sí mismo, resumió: “Yo, Elena, soy más luchador social que artista”.

En esa misma entrevista recordó que comenzó a escribir canciones a partir de sus experiencias con movimientos sociales y que, con el paso de los años, descubrió que sus composiciones también podían funcionar como una memoria de distintas luchas sociales de México.

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