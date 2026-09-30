Brasil va a las urnas: Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán por la Presidencia; conoce su trayectoria

Ambos candidatos tienen una alta popularidad. Foto: AFP

Brasil está preparado para celebrar sus elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre, en su primera vuelta, y el 25 de octubre de 2026 en la segunda.

Los candidatos son Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de la nación verdeamarela, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2023). Ambas figuras son relevantes dentro de la política de la nación sudamericana y bien merece la pena saber quiénes son y cuál ha sido su formación antes de contender en los comicios federales.

¿Quién es Luiz Inácio Lula da Silva? De obrero metalúrgico a presidente de Brasil

El actual presidente de Brasil contendrá en los comicios federales con una buena popularidad dentro del pueblo brasileño. Pero ¿quién es el hombre que busca su cuarto mandato?

Luiz Inácio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, Pernambuco, y creció en una familia de ocho hermanos. De niño emigró con su madre y sus hermanos a São Paulo, donde comenzó a trabajar desde los 12 años. Más tarde se capacitó como tornero mecánico y se convirtió en trabajador metalúrgico, actividad que lo acercó al movimiento sindical.

En la década de los 70 llegó a presidir el Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema y encabezó importantes huelgas durante la dictadura militar brasileña.

En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y comenzó una trayectoria política que lo llevó a ser diputado federal y candidato presidencial en varias ocasiones.

Tras varias derrotas: 1989, 1994 y 1998, ganó finalmente las elecciones de 2002 y fue reelegido en 2006. Durante sus dos primeros mandatos, impulsó políticas para el aumento del salario mínimo, generación de empleos y programas sociales como Bolsa Família, además de avances económicos y reducción de la desigualdad.

Años después, Lula quedó involucrado en investigaciones de la operación “Lava Jato“, fue condenado y encarcelado en 2018.

Fue víctima de persecución política y jurídica; posteriormente, las condenas fueron anuladas y sus derechos políticos quedaron restituidos en 2021.

Tras recuperar su elegibilidad, Lula volvió a competir por la Presidencia en 2022 y ganó las elecciones con más de 60 millones de votos, convirtiéndose en el primer brasileño en ocupar la Presidencia de la República en tres ocasiones por voto popular.

As Bets não vão mais tirar o dinheiro do leite, do pão e da merenda das crianças das famílias brasileiras. E vamos preparar o SUS ainda mais para atender e dar suporte às pessoas que ficaram dependentes do vício nas apostas online. pic.twitter.com/M9onAikevC — Lula (@LulaOficial) September 30, 2026

¿Quiéne es Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro?

Flávio Nantes Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nació el 30 de abril de 1981 en Resende, Río de Janeiro. Es abogado y empresario, con formación en Derecho por la Universidad Cândido Mendes y cuenta con estudios de especialización en políticas públicas y emprendimiento.

Inició su carrera política en 2003, a sus 21 años, y fue diputado estatal de Río de Janeiro durante cuatro periodos consecutivos. Durante su paso por la Asamblea Legislativa se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Planeamiento Familiar y centró parte de su actividad legislativa en temas de seguridad pública, administración penitenciaria y protección civil.

En 2018 fue elegido senador por Río de Janeiro con más de 4.3 millones de votos y asumió el cargo en 2019, con mandato hasta 2027. Forma parte del Partido Liberal (PL) y en 2025 fue elegido Presidente de la Comisión de Seguridad Pública (CSP) del Senado brasileño. Su trayectoria legislativa ha estado vinculada principalmente con temas de seguridad pública, sistema penitenciario y protección civil.

La trayectoria pública de Flávio Bolsonaro ha estado acompañada de investigaciones y controversias. Una de las principales surgió por el caso conocido como “rachadinha”, una presunta práctica en la que asesores devolvían parte de sus salarios. La Fiscalía determinó que Fabrício Queiroz, entonces asesor de Bolsonaro, recibió más de 2 millones de reales mediante 483 depósitos realizados por 13 asesores entre 2007 y 2018.

Informes del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) también detectaron operaciones consideradas incompatibles con los ingresos declarados por Queiroz. Según la información proporcionada, durante tres años recibió más de 7 millones de reales y una parte del dinero terminó en una cuenta de Michelle Bolsonaro. El caso fue archivado por la justicia en 2021.

Lula não tem condições de ser presidente da República.



VOTE 22🇧🇷



PARTIDO LIBERAL – CNPJ 68.581.907/0001-25 – PROPAGANDA ELEITORAL pic.twitter.com/EQxgsWUF6h — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 30, 2026

Ambos actores políticos llegarán a las urnas con una mínima diferencia en popularidad. ¿Lula da Silva alcanzará su cuarto mandato o volverá la derecha a Brasil de la mano de Bolsonaro?

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