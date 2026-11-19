Familia sufre fatal accidente en Aguascalientes. Foto: Pexels

Tres integrantes de una familia murieron en un accidente sobre la carretera federal 45 Sur, en Aguascalientes. Entre las víctimas se encuentran una adolescente de 16 años y un niño de apenas 2 años. Una menor de 14 años sobrevivió y fue trasladada a un hospital con lesiones graves.

¿Cómo ocurrió el percance?

El percance ocurrió cerca de la medianoche del martes, a la altura del kilómetro 111, en la zona de Peñuelas, cuando la familia regresaba de San Juan de los Lagos, Jalisco, a bordo de un Volkswagen Jetta azul.

La conductora habría perdido el control del automóvil, que dio varias vueltas, cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios. En ese momento, el vehículo fue impactado por un tráiler Freightliner de doble semirremolque, perteneciente a la empresa Paquete Express.

¿Quiénes murieron en el accidente de Aguascalientes?

Las víctimas fueron identificadas como Norma Aracely, de 35 años; Andrea, de 16, y Liam, de 2 años. La mujer era madre de la adolescente y tía del niño.

La fuerza del choque proyectó nuevamente el automóvil hacia los carriles de sur a norte. Tres de sus ocupantes salieron expulsados y quedaron sobre el asfalto.

Paramédicos de la Cruz Roja y del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) confirmaron el fallecimiento de las tres personas.

En tanto, Melanie, de 14 años, logró sobrevivir, aunque sufrió lesiones de gravedad, entre ellas fracturas de cadera y fémur. Fue trasladada al Hospital Hidalgo para recibir atención médica.

Conductor del tráiler dejó la unidad tras el choque

El accidente también provocó una fuga de diésel, por lo que bomberos de Protección Civil Municipal realizaron maniobras para contener el combustible y evitar otro incidente.

Tras el percance, el operador del tráiler dejó abandonada la unidad sobre la carretera. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar las posibles responsabilidades.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.