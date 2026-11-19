El 25 de diciembre es descanso obligatorio. Foto: Cuartoscuro

La Ley Federal del Trabajo establece que Navidad es un día de descanso obligatorio, mientras que Nochebuena se considera una jornada laboral ordinaria, salvo que las empresas otorguen el día libre a sus trabajadores.

En México, no todos los días de las celebraciones navideñas están considerados como feriados oficiales. Aunque algunas empresas acostumbran dar facilidades a sus empleados para ausentarse o reducir la jornada laboral durante Nochebuena, esto no significa que exista una obligación legal para hacerlo.

El 24 de diciembre se considera día laboral

El jueves 24 de diciembre de 2026, fecha en que se celebra Nochebuena, no está contemplado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto significa que las empresas no tienen la obligación legal de suspender actividades ni de otorgar el día libre a sus trabajadores. Al no tratarse de un día de descanso obligatorio, las personas trabajadoras deberán cumplir con su jornada habitual, salvo que su contrato, las condiciones de trabajo o un acuerdo con su empleador establezcan lo contrario.

Algunas compañías acostumbran conceder permisos, reducir horarios o dar el día libre a sus empleados como una prestación adicional.

El 25 de diciembre es día de descanso obligatorio

A diferencia de Nochebuena, el viernes 25 de diciembre de 2026, día de Navidad, sí está reconocido como descanso obligatorio en México.

Así lo establece el artículo 74, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que incluye esta fecha entre los días feriados oficiales para las personas trabajadoras.

Pago triple para quienes trabajen en Navidad

Las personas que tengan que presentarse a trabajar el 25 de diciembre tienen derecho a recibir un pago triple por su jornada, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que deben recibir:

Su salario diario correspondiente al día de descanso obligatorio.

Un salario doble adicional por el servicio prestado.

Si una persona gana 500 pesos diarios y trabaja el 25 de diciembre, tiene derecho a recibir mil 500 pesos en total por ese día: 500 correspondientes a su salario ordinario y mil pesos adicionales por trabajar durante el descanso obligatorio.

La legislación también establece que empleadores y trabajadores deberán determinar el número de personas que prestarán sus servicios durante los días de descanso obligatorio.

Los días de descanso obligatorio establecidos en la LFT

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece las fechas que deben considerarse días de descanso obligatorio en México. Entre ellas se encuentran el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre.

Las personas que trabajen el 25 de diciembre y no reciban el pago correspondiente pueden solicitar asesoría gratuita a la Profedet para conocer sus derechos laborales.

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