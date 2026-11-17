Aguascalientes ofrece descuento del 90 % en Predial Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Municipio de Aguascalientes mantiene vigente la campaña ¡Ponte al Corriente!, que ofrece un 90% de descuento en multas y recargos del Impuesto Predial durante noviembre y diciembre de 2026, con el objetivo de facilitar que los contribuyentes regularicen sus adeudos antes de que termine el año.

La campaña ha tenido buenos resultados

La secretaria de Finanzas municipal, Miriam Rodríguez Tiscareño, informó que la campaña ha tenido una respuesta favorable e invitó a las personas que tienen pagos pendientes a aprovechar el beneficio antes de que concluya el periodo.

¿Cómo obtener el 90% de descuento en el predial?

El descuento se aplica automáticamente en el sistema municipal, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales para acceder al incentivo.

Los contribuyentes pueden consultar su saldo y pagar en línea a través del portal oficial:

www.ags.gob.mx

También pueden realizar el pago de manera presencial en los siguientes puntos de atención:

Centro de Atención Municipal (CAM): lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Panteón de la Cruz: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; sábados y domingos, de 8:00 a 14:00 horas.

lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; sábados y domingos, de 8:00 a 14:00 horas. Dirección de Justicia Municipal: atención las 24 horas, de lunes a domingo.

atención las 24 horas, de lunes a domingo. Dirección de Movilidad en Seguridad Pública Municipal: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Hospital Veterinario Municipal: lunes a viernes, de 9:00 a 15:30 horas; sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

¿Dónde pagar el predial en las delegaciones municipales?

El Ayuntamiento también habilitó puntos de pago en las delegaciones, con atención de 8:00 a 15:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:

Morelos: lunes.

lunes. Pocitos: martes.

martes. Santa Anita: miércoles.

miércoles. Insurgentes: jueves.

jueves. DIF Municipal: viernes.

La campaña ¡Ponte al Corriente! estará disponible durante noviembre y diciembre de 2026. De esta manera, los contribuyentes podrán aprovechar el descuento del 90% en multas y recargos.

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