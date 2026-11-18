Tere Jiménez encabezó la reunión de la Mesa de Seguridad. Foto: Uno TV/ Cuartoscuro

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde se informó que el operativo de seguridad del Buen Fin 2026 se mantiene sin incidentes mayores hasta el momento.

El despliegue comenzó el pasado 11 de noviembre y concluirá a la medianoche de este 17 de noviembre. Durante estos días, las autoridades reforzaron la vigilancia en zonas comerciales, bancos y puntos de alta afluencia para prevenir robos y fraudes.

Buen Fin 2026: refuerzan seguridad en comercios y bancos

Durante la reunión, realizada en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Tere Jiménez destacó la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales para proteger a las familias y comerciantes de Aguascalientes.

Como parte del operativo, las corporaciones de seguridad aumentaron su presencia en puntos estratégicos para prevenir delitos y mantener el orden público durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

Entre los lugares donde se reforzó la vigilancia destacan:

Centros y zonas comerciales , por la concentración de compradores.

, por la concentración de compradores. Bancos y cajeros automáticos , para reducir riesgos de robos y fraudes.

, para reducir riesgos de robos y fraudes. Puntos de mayor afluencia, para prevenir incidentes y mantener el orden.

La gobernadora aseguró que las acciones de seguridad continuarán mediante el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

“Seguiremos trabajando de manera permanente y coordinada con las autoridades federales y municipales para proteger a las familias, fortalecer la seguridad y generar entornos de confianza que favorezcan tanto la convivencia social como el desarrollo de las actividades económicas”, sostuvo.

Autoridades acuerdan mantener coordinación en Aguascalientes

Durante la Mesa de Seguridad, las instituciones participantes acordaron mantener comunicación permanente e intercambiar información estratégica para analizar la incidencia delictiva e identificar posibles riesgos.

El objetivo es establecer acciones conjuntas que permitan prevenir delitos y preservar la tranquilidad de la población.

En el encuentro participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la FGR, la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad pública.

También asistieron el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, y otras autoridades municipales, estatales y federales.

Con estas acciones, el Gobierno de Aguascalientes busca mantener las condiciones de seguridad durante el cierre del Buen Fin 2026, cuyo operativo concluirá a la medianoche.

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