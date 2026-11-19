El incremento de Medicare reducirá una parte del COLA 2027. Foto: Envato

La prima mensual estándar de Medicare Parte B subirá a 209.40 dólares en 2027, frente a los 202.90 dólares de 2026. El incremento será de 6.50 dólares al mes, aproximadamente 3.2%, y representará un gasto adicional de 78 dólares para quienes paguen esa tarifa durante los 12 meses del año.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron los cambios en una publicación que ya está disponible en la página web. La agencia explicó que el aumento de la prima estándar y del deducible de la Parte B se debe principalmente al crecimiento previsto del gasto en atención médica. Las nuevas tarifas entrarán en vigor en enero.

Para quienes tienen la prima descontada del Seguro Social, el incremento absorberá una parte del Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027. Sin embargo, el efecto dependerá del beneficio que reciban, sus ingresos y otros descuentos.

¿Cuánto costará Medicare Parte B en 2027?

La Parte B ayuda a cubrir consultas médicas, atención ambulatoria, equipo médico duradero y otros servicios. Sus dos principales cambios serán:

Prima mensual estándar: pasará de 202.90 a 209.40 dólares, un aumento de 6.50 dólares.

Deducible anual: subirá de 283 a 292 dólares, es decir, nueve dólares más. 3

La prima es el pago mensual por mantener la cobertura; el deducible es la cantidad que corresponde pagar por determinados servicios antes de que Medicare comience a cubrir su parte, según las reglas del programa. Son cargos distintos.

Pagar la prima tampoco significa que toda la atención será gratuita. Según la guía de costos de Medicare, después de cumplir el deducible de la Parte B, quienes tienen Medicare Original generalmente pagan el 20% del monto aprobado por Medicare para muchos servicios cubiertos.

¿Cómo afectará el aumento al cheque del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un ajuste por costo de vida, conocido como COLA, de 3.6% para 2027. En promedio, los beneficios de jubilación aumentarán alrededor de 75 dólares mensuales desde enero; no significa que cada persona recibirá exactamente esa cantidad.

Si un beneficiario obtiene un aumento bruto de 75 dólares y paga la prima estándar de la Parte B mediante un descuento de su cheque, el cálculo sería:

Aumento mensual del Seguro Social: 75 dólares

Incremento mensual de Medicare Parte B: 6.50 dólares

El resultado será diferente para quienes reciban otro monto de COLA 2027 o deban pagar una prima mayor por sus ingresos.

¿Quiénes pagarán más por Medicare debido a sus ingresos?

La prima de 209.40 dólares es la tarifa estándar, pero alrededor del 9% de las personas con Parte B paga un recargo relacionado con sus ingresos, denominado IRMAA (siglas en inglés de Income-Related Monthly Adjustment Amount, o ajuste mensual acorde a sus ingresos).

En 2027, ese cargo adicional se aplicará a quienes tengan un ingreso bruto ajustado modificado superior a:

112 mil dólares, si presentan una declaración individual

224 mil dólares, si están casados y presentan una declaración conjunta

La tabla oficial de CMS establece distintos niveles de pago. En el más alto, la prima mensual total de la Parte B será de 711.80 dólares para personas con ingresos individuales de 500 mil dólares o más, o matrimonios que declaren conjuntamente 750 mil dólares o más.

Los 711.80 dólares ya incluyen la prima estándar y el ajuste por ingresos: no hay que sumarles otros 209.40 dólares. Además, en una declaración conjunta el ingreso determina el nivel, pero la prima se cobra por beneficiario, no por pareja.

Hay reglas distintas para quienes estuvieron casados, vivieron con su cónyuge en algún momento del año fiscal y declararon por separado. En ese caso, las primas mensuales serán:

209.40 dólares, si sus ingresos no superan 112 mil dólares

670 dólares, si superan 112 mil dólares, pero son menores de 388 mil dólares

711.80 dólares, si sus ingresos alcanzan o exceden 388 mil dólares

Medicare Parte A: qué sube y por qué no todos pagarán 597 dólares al mes

La Parte A ayuda a cubrir hospitalizaciones y otros servicios, como atención en centros de enfermería especializada y cuidados de hospicio. Aproximadamente el 99% de sus beneficiarios no paga una prima mensual, de acuerdo con CMS.

Para quienes sí deben comprar esta cobertura, las tarifas de 2027 serán:

Prima completa: 597 dólares mensuales, frente a 565 dólares en 2026

Prima reducida: 328 dólares mensuales, frente a 311 dólares en 2026, para quienes cumplan los requisitos

La tarifa depende, entre otros factores, del historial de trabajo cubierto por Medicare del beneficiario o de su cónyuge. Generalmente, 40 trimestres de trabajo cubierto permiten obtener la Parte A sin prima.

Entre quienes necesitan comprarla, algunas personas con entre 30 y 39 trimestres de trabajo cubierto, o que reúnen los requisitos mediante el historial de su cónyuge, pueden pagar la prima reducida de 328 dólares mensuales. La elegibilidad depende de las reglas del programa

Por lo tanto, el monto de 597 dólares no es un nuevo cobro para todos los inscritos en Medicare. Corresponde a determinadas personas que no reúnen los requisitos para obtener la Parte A sin prima ni para pagar la tarifa reducida

El deducible hospitalario será de mil 776 dólares

En Medicare Original, el deducible hospitalario de la Parte A aumentará 40 dólares: pasará de mil 736 a mil 776 dólares por periodo de beneficios. A diferencia del deducible de la Parte B, no es anual.

Según Medicare.gov, un periodo de beneficios comienza cuando la persona ingresa como paciente hospitalizado y termina después de 60 días consecutivos sin atención hospitalaria como paciente ingresado ni atención especializada en un centro de enfermería especializada. Si posteriormente comienza otro periodo, puede corresponder otro deducible.

Esto significa que una persona podría pagar el deducible de la Parte A más de una vez en el mismo año. Quienes tienen Medicare Advantage deben revisar los copagos y las condiciones de su plan, ya que sus gastos por hospitalización pueden funcionar de manera diferente.

¿También habrá recargos en Medicare Parte D?

Sí. Las personas con ingresos altos que tienen cobertura de medicamentos de la Parte D pueden pagar un ajuste adicional de entre 15.40 y 96.40 dólares mensuales en 2027, según su nivel de ingresos.

Ese cargo es independiente del ajuste de la Parte B y se suma a la prima del plan de medicamentos. No representa el precio total de la cobertura de la Parte D. Se paga a Medicare mediante un descuento del Seguro Social o de forma directa.

¿Qué hacer si tus ingresos bajaron y te asignan un recargo?

Si tus ingresos disminuyeron por dejar de trabajar, reducir tu jornada, divorciarte o por el fallecimiento de tu cónyuge, entre otros acontecimientos, puedes pedir al Seguro Social que revise tu situación con el COLA 2027.

La reducción no es automática: debes informar el cambio y presentar los documentos correspondientes. Si no estás de acuerdo con la decisión sobre el recargo, también puedes solicitar una apelación.