Cirugía del Papa León XIV fue “todo un éxito”; se recupera en Roma

Cirugía del Papa León XIV fue “todo un éxito” | Foto: Ramiro Escoto

La cirugía del Papa León XIV fue todo un éxito, según informó el equipo médico que realizó la intervención programada para extraer un nódulo de uno de sus pulmones en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia.

La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó el resultado de la operación mediante un breve comunicado y anunció que en las próximas horas dará a conocer un informe detallado sobre el procedimiento. Esta noche, el pontífice permanece en su habitación, en fase de recuperación.

Médicos confirman éxito de la cirugía del Papa León XIV

El equipo médico encargado de operar al Papa León XIV aseguró que la intervención quirúrgica fue exitosa y permitió extraer el nódulo pulmonar.

Aunque el procedimiento concluyó con éxito, todavía están pendientes los resultados de laboratorio del nódulo extraído.

El Vaticano adelantó que emitirá un nuevo informe médico en las próximas horas para ofrecer más detalles sobre la intervención.

¿Se cancelará el viaje del Papa León XIV a América?

Una de las principales dudas tras la cirugía es qué ocurrirá con el viaje apostólico a América, que el pontífice tiene programado para el próximo mes.

Hasta ahora, el Vaticano no ha informado si el recorrido se mantiene o tendrá alguna modificación.

La decisión dependerá de dos aspectos:

La recuperación del Papa León XIV después de la cirugía

después de la cirugía Los resultados de laboratorio del nódulo pulmonar extraído

Por ahora, la Santa Sede no ha anunciado la cancelación ni la reprogramación del viaje.

Papa León XIV permanece en recuperación en el Gemelli

Tras el éxito de la intervención, el pontífice permanece en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, donde continúa su recuperación.

Se espera que el próximo comunicado de la Santa Sede aporte más información sobre su estado de salud y el procedimiento realizado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.