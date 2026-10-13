CDMX pierde más de 53 mil empleos en septiembre; Coparmex advierte retroceso

Coparmex advierte ante pérdida de empleos y patrones. Foto: Cuartoscuro

La recuperación del empleo en la Ciudad de México sufrió un fuerte revés durante septiembre. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) citadas por Coparmex CDMX, la capital perdió 53 mil 101 empleos formales en ese mes, borrando el avance observado durante agosto y dejando un saldo negativo en lo que va del año.

Con este resultado, entre enero y septiembre de 2026 la ciudad acumula una pérdida de 38 mil 866 puestos de trabajo, un dato que preocupa al sector empresarial por su impacto en la economía local.

La pérdida de empleos también afecta a las empresas

Para Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX, la caída en el empleo es una señal de que se necesitan condiciones que impulsen la inversión y la actividad económica.

“El empleo no se genera por decreto, sino con inversión, productividad y confianza”, señaló.

En ese sentido, reconoció como positiva la política de cero clausuras impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México mediante el programa AVISA, al considerar que puede ayudar a que los negocios continúen operando en un entorno económico complicado.

También disminuye el número de patrones

Además de la pérdida de puestos de trabajo, Coparmex alertó sobre una reducción en el número de empleadores registrados ante el IMSS.

La Ciudad de México pasó de:

123 mil 651 patrones en diciembre de 2025

en diciembre de 2025 121 mil 575 patrones en agosto de 2026

Esto representa una disminución de 2 mil 76 registros en apenas ocho meses.

Para el organismo empresarial, menos patrones registrados significan menos empresas operando y un deterioro del ecosistema emprendedor y productivo de la capital.

Piden acuerdo con las alcaldías

Ante este panorama, Coparmex llamó a las 16 alcaldías a firmar un acuerdo de cero clausuras que otorgue mayor certeza a los negocios y privilegie la regularización antes que el cierre de establecimientos.

“Cuando una ciudad pierde empleos y empresas, también pierde base recaudatoria. Hoy más que nunca debemos proteger a quienes generan trabajo”, afirmó Ortiz Ávalos.

Buscan recuperar la confianza para invertir

La organización empresarial sostuvo que la caída en el empleo y en el número de patrones refleja la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y sector privado.

Por ello, reiteró su llamado a construir una agenda conjunta que permita conservar las fuentes de trabajo existentes, atraer nuevas inversiones y recuperar la confianza de las empresas para seguir creciendo en la Ciudad de México.

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