Fiscalía investiga a José Lápiz por ofrecer $40 mil por agredir a obispo

La Fiscalía General de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación contra José Lápiz, luego de que ofreciera 40 mil pesos a quien agrediera al obispo Juan Espinosa. El fiscal estatal, Manuel Alonso García, confirmó que el caso comenzó a investigarse desde el 1 de octubre.

“Nosotros abrimos una carpeta de investigación, bajo dos contextos: uno, esperando que haya una querella por el tema de amenazas, que tiene que imponerse por el obispo. La otra que nos compete como oficio es precisamente el tema de apología del delito, que en Aguascalientes, en el código penal, tenemos la facultad de iniciar la carpeta de investigación”.

La dependencia ya solicitó una audiencia técnica de investigación con control judicial, con el objetivo de obtener información que permita establecer la identidad del usuario y su posible ubicación.

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