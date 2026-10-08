Familias tsotsiles denuncian estar secuestradas y amenazadas por grupo armado en Chiapas

Familias denuncian amenazas por grupo armado en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Al menos 15 familias tsotsiles de la comunidad Fracción Tzanembolom, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, denunciaron que permanecen secuestradas bajo amenazas y restricciones presuntamente impuestas por un grupo armado.

A través de un video difundido en redes sociales, los habitantes solicitaron la intervención inmediata de los Gobiernos federal y estatal para garantizar su seguridad e investigar los hechos.

¿Qué denuncian las familias de Chenalhó?

De acuerdo con el testimonio de uno de los habitantes, las personas que intentan salir de la comunidad reciben multas de mil 500 pesos y son obligadas a aportar dinero para la compra de balas.

También denunciaron presuntas amenazas, asesinatos y suministro forzado de estupefacientes a niñas, niños y jóvenes.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes, oprimidos y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, afirmó uno de los habitantes en el video.

Los pobladores señalaron que entre las presuntas víctimas se encuentra un adolescente de 15 años, quien habría sido asesinado y sepultado sin que el caso fuera denunciado.

También mencionaron a un hombre privado de la vida en 2024.

15 familias piden ayuda a las autoridades

Las familias afirmaron que acudieron ante autoridades municipales y comunitarias, pero aseguraron que no recibieron respuesta.

La denuncia fue realizada por 15 familias, integradas por alrededor de 145 personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, quienes manifestaron temor ante posibles represalias.

La comunidad también registra antecedentes de violencia y desplazamiento. Según lo señalado por los pobladores, en 2024, 67 familias abandonaron Centro Tzanembolom.

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