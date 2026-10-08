Rusia acusa de “información falsa” sobre peste; Trump y Putin conversarán sobre la situación

Trump aseguró que conversará “pronto” con Putin. Foto: AFP

Rusia arremetió contra medios de comunicación por mencionar un segundo caso sospechoso de peste en Siberia, diciendo que la mayoría de las noticias sobre la situación eran “información falsa“.

Sobre el tema, tanto Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) le pidieron al gobierno de Vladímir Putin que actúe con transparencia.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió además que se aclararan “las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que señalan que un segundo empleado padece una neumonía de origen indeterminado”.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha pedido que solo se dé crédito a las declaraciones de la agencia rusa de salud pública, Rospotrebnadzor.

“Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa”, dijo Peskov a los periodistas.

Peskov también afirmó que “no tenía información” sobre una solicitud formal por parte de Washington para obtener aclaraciones sobre la situación y precisó que Moscú ya había informado a la OMS sobre este tema.

Donald Trump conversará con Vladímir Putin para tocar el tema sanitario

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a la prensa en la Casa Blanca que tiene prevista una conversación telefónica “muy pronto” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abordar esta situación.

Al ser preguntado sobre este tema, Peskov declaró sin embargo que esta conversación “no ha sido objeto de discusiones concretas por el momento“.

Cuando le consultaron qué dicen las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la situación, el republicano agregó: “Estamos manteniendo conversaciones muy profundas. Probablemente mañana podremos informar al respecto“.

The Wall Street Journal informó que el Departamento de Estado envió a Rusia una comunicación diplomática confidencial, advirtiendo a Moscú de que no revelar detalles va en contra de sus obligaciones sanitarias internacionales.

On the plague incident President Trump said he has a call scheduled with President Putin very soon, that they’re in very deep discussions, and they’ll be able to report on it probably tomorrow. 👀

pic.twitter.com/Pii72A80V7 — JJ🕊️ (@jesseyjay94) October 6, 2026

¿Qué pasó en Irkutsk, Rusia?

Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando trascendió que Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció de peste.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Hasta 200 personas con las que tuvieron contacto se encuentran en cuarentena, agregó el medio.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

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