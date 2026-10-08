Aprueban nuevas medidas para prevenir explotación sexual de menores en destinos turísticos; exigirán comprobar parentesco

Nuevas medidas contra explotación infantil. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Turismo para reforzar las medidas contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en servicios turísticos de México.

Las modificaciones establecen que los prestadores de servicios deberán aplicar protocolos y acciones preventivas y, cuando un adulto viaje acompañado de un menor de edad, solicitar documentos que acrediten el parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia.

¿Qué cambia con la reforma contra el turismo sexual infantil?

De acuerdo con la modificación al artículo 58 de la Ley General de Turismo, los prestadores de servicios turísticos deberán requerir esta documentación a los adultos que sean acompañados por menores.

En caso de que no se acredite el vínculo correspondiente, se deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades, conforme a lo establecido en la reforma.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), señaló que hoteles, medios de transporte, plataformas digitales y otros servicios turísticos pueden ser utilizados para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, afirmó que la medida busca establecer controles específicos frente a una problemática existente y no obstaculizar el turismo ni generar sospechas sobre quienes viajan con menores.

Senadoras advierten sobre explotación infantil

Durante la discusión, Laura Esquivel Torres, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que México y Tailandia ocupan el primer lugar mundial del turismo sexual infantil y afirmó que el negocio de la trata genera más de 150 mil millones de dólares a nivel global.

Esquivel Torres advirtió que las puertas para la explotación se irán cerrando en México.

“Los pederastas no llegan a México por casualidad, llegan porque aquí tienen la oportunidad de hacerlo, porque saben que México es un paraíso pederasta, pues bueno, a partir de hoy empezaremos a cerrar estas oportunidades”, Laura Esquivel Torres, senadora del PAN

Por su parte, Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que más de 16 mil niñas y niños están atrapados en redes de explotación sexual en México, principalmente en destinos turísticos. Además, destacó lo pocos resultados en sentencias contra los tratantes.

“La Redim también nos recuerda algo más grave, de cada cien carpetas de investigación por delitos en los que la víctima es menor de edad sólo uno llega a sentencia condenatoria”, Carolina Viggiano Austria, senadora del PRI

Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, destacó que el objetivo es que el turismo continúe como motor de desarrollo, pero sin poner en riesgo la seguridad de las infancias.

“Queremos que el turismo siga siendo un motor de desarrollo para México, pero que de ninguna manera ponga en riesgo la dignidad, la seguridad y la vida de nuestras niñas y de nuestros niños”, Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano

El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.

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