Tren al AIFA subirá hasta 65 pesos: nuevas tarifas entran en vigor el 10 de octubre

Tarifas de tren al AIFA subirán hasta 144.4%. Foto: Cuartoscuro

El Tren Suburbano que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cambiará su esquema de cobro a partir del 10 de octubre de 2026, cuando termine la tarifa promocional que se aplicaba desde la puesta en operación del ramal.

A partir de esa fecha, el precio dependerá de la distancia recorrida y llegará hasta 110 pesos para algunos viajes con origen o destino en el aeropuerto.

El ajuste será especialmente notorio para quienes utilizan el recorrido completo desde Buenavista, ya que el boleto pasará de 45 a 110 pesos. Sin embargo, no todos los viajes hacia el AIFA tendrán ese costo: las nuevas tarifas también contemplan recorridos de 26.50 y 40 pesos, dependiendo de la estación.

📢¡Actualizamos nuestras tarifas!



A partir del sábado 10 de octubre, entran en vigor las nuevas tarifas del #TrenAIFA, autorizadas por la ATTRAPI.



Ahora, el costo de tu viaje dependerá de la distancia recorrida.



Consulta tu tarifa antes de iniciar el viaje. 🚆 pic.twitter.com/AdrKv8fsXy — @TrenAIFA (@TrenAIFA) October 7, 2026

¿Qué cambia en la tarifa del Tren al AIFA?

Hasta ahora, el esquema era sencillo: llegar al AIFA desde cualquier estación tenía un costo promocional de 45 pesos, mientras que los viajes entre estaciones intermedias costaban 11.50 pesos.

Con el nuevo esquema, el precio estará relacionado con los kilómetros recorridos:

11.50 pesos: viajes de hasta 12.89 kilómetros.

viajes de hasta 12.89 kilómetros. 26.50 pesos: recorridos de 12.90 a 25.59 kilómetros.

recorridos de 12.90 a 25.59 kilómetros. 40 pesos: viajes de 25.60 a 37.6 kilómetros.

viajes de 25.60 a 37.6 kilómetros. 110 pesos: viajes con origen o destino en el AIFA, en los recorridos más largos.

Por eso, no todos los usuarios que vayan al aeropuerto pagarán 110 pesos. El costo dependerá de la estación desde la que inicien o terminen su viaje.

¿Desde qué estaciones costará 110 pesos llegar al AIFA?

La tarifa más alta aplicará en los recorridos desde estaciones como:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

En estos casos, el viaje al AIFA costará 110 pesos, frente a los 45 pesos que se pagaban durante la promoción.

Otros recorridos tendrán precios menores. Desde Cueyamil, La Loma y Teyahualco, el viaje al aeropuerto costará 40 pesos, mientras que desde Prados Sur, Cajiga y Xaltocan será de 26.50 pesos.

¿Cuánto aumentará el gasto para quienes viajan desde Buenavista?

El cambio más fuerte se verá en quienes utilizan el Tren Suburbano para trasladarse entre Buenavista y el AIFA.

Con la tarifa promocional, un viaje sencillo costaba 45 pesos y uno redondo representaba un gasto de 90 pesos.

Desde el 10 de octubre, el mismo recorrido costará:

110 pesos por viaje sencillo.

220 pesos por viaje redondo.

En términos porcentuales, pasar de 45 a 110 pesos representa un incremento de 144.4%.

Para alguien que realiza un viaje redondo al aeropuerto una vez por semana, el gasto mensual aproximado pasaría de 360 a 880 pesos, es decir, unos 520 pesos adicionales en cuatro viajes redondos.

El impacto será menor para quienes utilizan únicamente tramos cortos o estaciones intermedias, ya que algunos conservarán la tarifa de 11.50 pesos y otros pasarán a 26.50 o 40 pesos.

La tarifa promocional se mantuvo varios meses

El precio de 45 pesos para llegar al AIFA se estableció como una tarifa promocional tras la puesta en operación del ramal. El beneficio estaba previsto inicialmente por un periodo corto, pero se prolongó durante varios meses.

Ahora, con el fin de esa promoción, el esquema cambia a uno basado principalmente en la distancia del recorrido.

Así, el aumento no será igual para todos los usuarios: mientras algunos viajes mantendrán el costo de 11.50 pesos, quienes recorran la ruta más larga hacia el aeropuerto enfrentarán un incremento considerable frente al precio promocional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.