Noticias de hoy 7 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 7 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Se forma Simon

La depresión tropical Veinte-E evolucionó a tormenta tropical Simon frente a las costas de Michoacán, y provocará lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero.

Van contra acoso telefónico

El Senado aprobó sanciones de hasta 2.3 millones de pesos para empresas que realicen llamadas o envíen publicidad sin autorización de los usuarios.

Entregan Nobel de Química

El Nobel de Química fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por descubrir por qué ciertas moléculas sólo existen en una forma, un hallazgo clave para el desarrollo de medicamentos.

3 años de ataque de Hamás

Israel recordó a las víctimas del ataque de Hamás ocurrido hace tres años, en medio de una campaña electoral marcada por aquel atentado.

Muere símbolo de protestas en España

Murió a los 87 años Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desalojo se convirtió en símbolo de las protestas recientes por la vivienda en España.

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