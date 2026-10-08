Noticias de hoy 7 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Consulta las noticias más importantes de este miércoles en Todo en Uno TV, en un minuto.
Noticias de hoy 7 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Se forma Simon
La depresión tropical Veinte-E evolucionó a tormenta tropical Simon frente a las costas de Michoacán, y provocará lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero.
Van contra acoso telefónico
El Senado aprobó sanciones de hasta 2.3 millones de pesos para empresas que realicen llamadas o envíen publicidad sin autorización de los usuarios.
Entregan Nobel de Química
El Nobel de Química fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por descubrir por qué ciertas moléculas sólo existen en una forma, un hallazgo clave para el desarrollo de medicamentos.
3 años de ataque de Hamás
Israel recordó a las víctimas del ataque de Hamás ocurrido hace tres años, en medio de una campaña electoral marcada por aquel atentado.
Muere símbolo de protestas en España
Murió a los 87 años Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desalojo se convirtió en símbolo de las protestas recientes por la vivienda en España.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
Te recomendamos: