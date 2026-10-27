Infonavit reestructuró 4.8 millones de deudas y dará escrituras gratis a quienes ya pagaron su crédito

Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reportó cambios en las condiciones de 4 millones 856 mil financiamientos que dificultaban a sus titulares terminar de pagar sus viviendas. Además, anunció que cubrirá el costo de la liberación de hipotecas de personas que ya liquidaron sus créditos, pero todavía tienen pendiente ese trámite legal.

El director general del organismo, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer las medidas el domingo 25 de octubre, durante un acto del programa Vivienda para el Bienestar en Morelia, Michoacán. En esa entidad, la reestructuración comprendió 97 mil 500 créditos, mientras que más de 82 mil familias podrán acceder a la cancelación gratuita del gravamen de sus propiedades.

🔴 EN VIVO | Entrega de viviendas en Morelia, Michoacán.



Acompaña a la Presidenta @Claudiashein y a nuestro director general @OctavioRomero_O en la entrega de nuevos hogares en el fraccionamiento "Infonavit Katania", como parte del Programa de #ViviendaParaElBienestar.… https://t.co/97tK5mkRY4 — Infonavit (@Infonavit) October 25, 2026

¿Qué cambió para los acreditados del Infonavit?

Romero Oropeza explicó que millones de trabajadores enfrentaban saldos que crecían a pesar de cumplir con sus mensualidades. Según expuso, algunos esquemas de financiamiento actualizaban las deudas con base en el aumento del salario mínimo, lo que podía provocar que el monto pendiente aumentara con el paso de los años.

El titular del Infonavit señaló que la institución revisó esta problemática y recibió instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar las condiciones de esos créditos.

“Los cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil créditos impagables, desde el 31 de diciembre del año pasado están totalmente reestructurados y toda la gente va a poder pagar su crédito y quedarse con su casa”, afirmó el funcionario.

El objetivo, de acuerdo con lo expuesto durante el evento, es que los beneficiarios puedan continuar con sus pagos bajo condiciones modificadas y concluir sus financiamientos sin que las deudas sigan aumentando de la misma manera.

Sheinbaum expone casos de deudas superiores al crédito original

Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó tres casos para ilustrar el impacto que podían tener las condiciones anteriores de financiamiento.

En el primero, una trabajadora había solicitado 84 mil pesos y pagado 380 mil pesos, pero todavía tenía un saldo de 744 mil pesos antes de la reestructuración.

En un segundo caso, una persona recibió 96 mil pesos, realizó pagos por 733 mil pesos y mantenía una deuda de 861 mil pesos. El tercer ejemplo correspondió a un crédito de 79 mil pesos: su titular había abonado cerca de 500 mil pesos y aún debía 823 mil pesos.

“¿Saben cuánto deben estas tres familias hoy? Nada, cero pesos”, sostuvo la mandataria al referirse a la situación de los tres acreditados después de los ajustes.

Los ejemplos fueron presentados para mostrar las diferencias entre los montos originalmente prestados, las cantidades pagadas y los saldos que permanecían pendientes. Durante el acto no se detalló qué procedimiento específico se aplicó a cada uno de estos casos.

A nivel nacional, ya tenemos aprobadas para su construcción 570 mil viviendas, que representan el 48% de la meta sexenal. En esta entidad, tenemos la meta de construir 50 mil hogares para los derechohabientes del Infonavit que menos ganan. pic.twitter.com/0HSx3A4I59 — Octavio Romero (@OctavioRomero_O) October 26, 2026

¿Cómo funcionará la liberación gratuita de hipotecas?

El segundo anuncio está dirigido a quienes terminaron de pagar su crédito, pero no han formalizado la cancelación de la hipoteca ante el Registro Público de la Propiedad.

Aunque el financiamiento esté liquidado, la inscripción del gravamen debe cancelarse para que la situación jurídica del inmueble quede actualizada. No realizar el trámite puede generar obstáculos al intentar vender la vivienda, heredarla o efectuar otras operaciones relacionadas con la propiedad.

Romero Oropeza señaló que algunos acreditados no completaron este procedimiento porque desconocían que era necesario o porque no podían cubrir su costo. Estimó que el trámite podía representar un gasto de entre 16 mil y 18 mil pesos.

“Cuando alguien paga su crédito, tiene que liberar el gravamen en el registro público. Hay que liberar la escritura y mucha gente no la liberó porque no sabía, porque no se le dijo o porque no tenía dinero”, explicó.

Con la medida anunciada, el Infonavit realizará sin costo la liberación de las hipotecas correspondientes a créditos ya liquidados. En Michoacán, el beneficio contempla a más de 82 mil familias, según las cifras presentadas por el director del organismo.

La liberación del gravamen es un procedimiento distinto de la reestructuración de deudas: el primero se dirige a quienes ya terminaron de pagar, mientras que la segunda busca modificar las condiciones de créditos que seguían pendientes.

Infonavit proyecta construir 50 mil viviendas en Michoacán

Los anuncios se dieron a conocer como parte de los avances del programa Vivienda para el Bienestar. Para Michoacán, el Infonavit contempla la construcción de 50 mil viviendas durante la actual administración.

Romero Oropeza informó que se contrataron 11 mil unidades en 12 proyectos. También anticipó la firma de contratos para otras 22 mil 500 viviendas, distribuidas en 14 desarrollos, entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027.

En el fraccionamiento Infonavit Catania, sede del evento, está prevista la edificación de 3 mil 520 viviendas. El funcionario indicó que ya se entregaron las primeras 900 unidades a 931 familias.

En el balance nacional, explicó que la meta de construcción pasó de aproximadamente 500 mil viviendas a 1.8 millones, luego de una solicitud de la presidenta Sheinbaum. El programa contempla alrededor de 1.2 millones de viviendas en proyectos y reporta cerca de 570 mil unidades en distintas etapas de avance.

De acuerdo con los datos expuestos, 257 mil viviendas están en construcción y más de 47 mil han sido colocadas. Además, el organismo abrió nueve desarrollos en octubre y prevé poner en marcha otros nueve durante noviembre.

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