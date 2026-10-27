Sheinbaum defiende apoyos fiscales al autotransporte; 94% conservará beneficio

Sheinbaum defiende apoyos fiscales al autotransporte. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió los apoyos fiscales al autotransporte y aclaró que el ajuste al estímulo por pago de peajes no afectará a quienes tienen uno o dos camiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el 94% de los contribuyentes mantendrá este beneficio fiscal en 2027.

“No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones. Y, además, hay muchos otros apoyos que se les dan”, señaló la mandataria durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre.

¿Qué cambia en el estímulo fiscal por peajes?

El Gobierno de México ajustará el límite de ingresos para acceder al acreditamiento de hasta 50% del pago de peajes contra el Impuesto sobre la Renta (ISR). A partir de 2027, el beneficio se concentrará en contribuyentes con ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que el gasto en peajes ya es deducible para calcular el ISR. Además, desde 2002 existe el estímulo que permite acreditar hasta la mitad de esos pagos contra el impuesto a cargo.

Este beneficio llegó a representar0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019. En 2020, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció un límite de ingresos anuales de 300 millones de pesos por contribuyente.

Sin embargo, de acuerdo con Hacienda, el costo de este estímulo creció más de cinco veces en los últimos seis años, por lo que se decidió ajustar el monto máximo de ingresos para recibirlo.

94% de los contribuyentes conservará el apoyo

Actualmente, 2 mil 580 empresas acceden al estímulo fiscal por peajes. Con el nuevo límite, 170 dejarán de recibirlo, pues concentran un beneficio promedio de 26 millones de pesos.

En contraste, el 94% de los contribuyentes continuará con el apoyo, con un estímulo promedio de 4 millones de pesos. Hacienda precisó que entre los beneficiarios que conservarán el esquema están los transportistas conocidos como hombre-camión, es decir, quienes operan con una o pocas unidades.

Amador Zamora señaló que el ajuste busca equilibrar el efecto del beneficio en las finanzas públicas sin retirar el apoyo a la mayoría de los contribuyentes del sector.

La presidenta también destacó que el diálogo con los transportistas permanece abierto y aseguró que continuarán las reuniones entre el sector y el Gobierno federal.

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