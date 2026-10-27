Macklemore arranca su gira “Free Palestine Tour” tras ser retirado de los conciertos Ed Sheeran

Macklemore inició una gira a favor de Palestina. Foto: AFP

El rapero estadounidense Macklemore inició en Dublín, Irlanda, su gira “Free Palestine Tour”, luego de ser retirado como telonero de los conciertos del cantante británico Ed Sheeran por sus declaraciones en apoyo a Palestina.

El primer concierto se realizó el lunes en el recinto 3Arena y, de acuerdo con los organizadores, las entradas se agotaron. Afuera del lugar, varios seguidores expresaron su respaldo al artista de 43 años, a quien reconocieron por mantener su postura sobre el conflicto en Gaza pese a las repercusiones en su carrera.

“El apoyo de Macklemore a Palestina es enorme. Ha dado un paso al frente y se la ha jugado en lugar de elegir el camino más fácil”, declaró Michael Keating, de 31 años, a la agencia AFP.

Otro de los comentarios a favor del rapero fue el de Freya Dorrity, una estudiante de 18 años, quien afirmó que su opinión sobre el músico mejoró desde que comenzó a pronunciarse sobre Palestina.

¿Por qué retiraron a Macklemore de la gira de Ed Sheeran?

La salida de Macklemore de la gira estadounidense de Ed Sheeran ocurrió después de que el rapero gritara “¡Palestina libre!” durante una presentación en Nueva Jersey, lo que generó una fuerte polémica.

Sheeran explicó que la decisión de retirar al músico fue tomada por los promotores de la gira, aunque la medida provocó críticas contra el cantante británico.

Además, otros cuatro artistas invitados, entre ellos el estadounidense Finneas, abandonaron la gira en solidaridad con Macklemore.

Posteriormente, Sheeran se pronunció sobre la situación en Gaza durante un concierto en Filadelfia, donde calificó lo que ocurre como “injustificable y desproporcionado”.

Macklemore destinará las ganancias de su gira a asociaciones propalestinas

Macklemore anunció el mes pasado la gira “Free Palestine Tour”, que contempla presentaciones a finales de octubre en ciudades como Londres y París, además de fechas previstas en Estados Unidos.

El rapero informó que todas las ganancias de los conciertos se destinarán a asociaciones propalestinas, como parte de su postura pública sobre el conflicto.

En los alrededores del 3Arena de Dublín, vendedores ofrecían banderas que combinaban los colores de Irlanda y Palestina, gorros con la frase “Palestina libre” y pañuelos palestinos conocidos como kufiyas.

Entre los asistentes también hubo quienes defendieron la libertad de expresión de los músicos. Maria Liddy, de 40 años, consideró que “los artistas nunca deberían ser censurados de ninguna forma”.

La gira comienza así en medio de la polémica por la salida del rapero de los conciertos de Sheeran y con el respaldo de seguidores que apoyan sus declaraciones en favor de Palestina.

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