Partido de Flávio Bolsonaro reconoce triunfo de Lula en Brasil

Lula Da Silva ganó a Flávio Bolsonaro en elecciones. Foto: Reuters

El Partido Liberal (PL) de Brasil, por el cual se postuló Flávio Bolsonaro, reconoció el resultado de las elecciones presidenciales proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que di como ganador a Luiz Inácio Lula Da Silva, tras la jornada de la segunda vuelta. Sin embargo, pidió aclarar los cuestionamientos sobre las medidas de gasto público aplicadas antes de la votación.

El presidente nacional del partido, Valdemar Costa Neto, señaló que la ampliación de beneficios sociales en vísperas de los comicios plantea interrogantes sobre la equidad del proceso electoral y las posibles consecuencias económicas para el país.

“Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una ventaja de 2,2 millones de votos. Sin embargo, en la segunda vuelta el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente orientadas a fines electorales, con impacto económico y social…Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE)”, Partido Liberal de Brasil

PL cuestiona medidas electorales y gasto público

El partido sostuvo que el incremento del gasto público en beneficios sociales antes de la segunda vuelta debe analizarse dentro de un debate político equilibrado y democrático.

Aunque reconoció el resultado oficial, el PL indicó que continuará dando seguimiento a los hechos y buscando respuestas, con respeto a las instituciones.

El pronunciamiento no detalla cuáles medidas específicas cuestiona ni presenta pruebas que permitan determinar su impacto en el resultado electoral.

Partido destaca su representación política en Brasil

El líder del PL también resaltó la representación que obtuvo en distintos niveles de gobierno. De acuerdo con las cifras difundidas por el partido, concluye el proceso electoral con:

121 diputados federales

29 senadores

229 diputados estatales y distritales

Seis gobernadores.

La organización consideró que estos resultados reflejan su fuerza política y el respaldo de millones de brasileños a sus propuestas.

El dirigente aseguró que el partido mantendrá su actuación con independencia y responsabilidad, con énfasis en la defensa de la democracia, la libertad y los valores que representa.

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