Comunidades del Lago de Pátzcuaro exigen pago de recursos para celebración de Noche de Ánimas

Exigen recursos para Noche de Ánimas de Pátzcuaro. Foto: Charbell Lucio.

Comunidades indígenas de la ribera del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, exigieron que las autoridades les entreguen los recursos destinados al evento Noche de Ánimas 2026. Al respecto, los manifestantes denuncian que el apoyo anual se redujo de un millón a solo 600 mil pesos y que no se le ha entregado este dinero.

Comuneros de Pátzcuaro bloquean el periférico de Morelia

Tras manifestarse en Pátzcuaro, los habitantes de las comunidades indígenas se trasladaron a Morelia, donde bloquearon durante unas dos horas el periférico Paseo de la República, en las inmediaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Luego de retirar el bloqueo, los comuneros acudieron a dialogar con autoridades de este instituto. Sin embargo, advirtieron que podrían hacer nuevas manifestaciones y bloqueos si no reciben una respuesta favorable a sus demandas.

De acuerdo con los manifestantes, el recurso se distribuye entre 40 y 50 comunidades de la región, cuyos habitantes organizan cada año las actividades tradicionales para honrar a sus difuntos.

Noche de Ánimas: comunidades denuncian falta de apoyos

Fidel Rodríguez Ramos, vocero de los manifestantes, señaló que las comunidades indígenas realizan un esfuerzo importante para mantener viva la tradición, mientras que otros sectores económicos obtienen beneficios de la llegada de turistas nacionales e internacionales.

“Quién aprovecha toda esta situación, todo este gran esfuerzo de las comunidades, pues definitivamente son las compañías hoteleras, algunas de carácter internacional, son los restaurantes, son los sitios de recreación. Y definitivamente para las comunidades no hay absolutamente nada”, declaró.

Los pobladores advirtieron que la falta de recursos podría afectar la celebración de la Noche de Muertos, una de las tradiciones más representativas de Michoacán y un importante atractivo turístico de la región.

¿Para qué se utilizan los recursos de la Noche de Ánimas?

El dinero se destina a comprar flores, cera, veladoras, copal y otros elementos necesarios para preparar las ofrendas y decorar los altares tradicionales. En comunidades como Ihuatzio, también se colocan arcos monumentales.

Rodríguez Ramos explicó que una sola ofrenda puede representar un gasto de al menos 20 mil pesos.

“40, 50 comunidades se van a repartir 600 mil pesos que se nos había prometido. Simplemente hay que hacer el cálculo, cuánto tocaría a cada comunidad”, cuestionó.

Al final, los habitantes de las comunidades indígenas de la ribera del Lago de Pátzcuaro insistieron en que mantener esta tradición requiere apoyo económico, pues consideran que son ellos los responsables de preservar la celebración que atrae el turismo.

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