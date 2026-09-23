La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de septiembre de 2026

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo, subraya que, hace seis años, no había técnicos especialistas en trenes.

Desde entonces, han adquirido una fuerza laboral de alrededor de 470 mil trabajadores, igual que hay una escuela de especialistas, además del IPN y universidades técnicas, cuyos estudiantes reclutan.

Precisa que algunas instituciones educativas cambiaron sus planes de estudio, pasando de carreras agropecuarias a especialidades técnicas. Por ello, menciona que el 60% de nuevos trazos puede desarrollarlo Defensa.

Por su parte, Andrés Layus precisa que han tomado la experiencia del Metro de CDMX para el proyecto de trenes de pasajeros. Resalta que casi todos los especialistas que trabajan en el proyecto son egresados de Upicsa, UNAM y del TecNM.