La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 23 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 23 de septiembre de 2026
El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Layus, indica que aplicaron más de 160 sanciones a ferroviarias por fallas de infraestructura entre 2025 y 2026.
El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo, subraya que, hace seis años, no había técnicos especialistas en trenes.
Desde entonces, han adquirido una fuerza laboral de alrededor de 470 mil trabajadores, igual que hay una escuela de especialistas, además del IPN y universidades técnicas, cuyos estudiantes reclutan.
Precisa que algunas instituciones educativas cambiaron sus planes de estudio, pasando de carreras agropecuarias a especialidades técnicas. Por ello, menciona que el 60% de nuevos trazos puede desarrollarlo Defensa.
Por su parte, Andrés Layus precisa que han tomado la experiencia del Metro de CDMX para el proyecto de trenes de pasajeros. Resalta que casi todos los especialistas que trabajan en el proyecto son egresados de Upicsa, UNAM y del TecNM.
Avances en la red de trenes de pasajeros
Claudia Sheinbaum espera que en 2027 se inaugure al menos una parte de los tramos AIFA-Pachuca y CDMX-Querétaro.
Han relocalizado a 64 familias, de las cuales, 49 son del tramo AIFA-Pachuca y 15 de México-Querétaro. Esto representa un pago de 63.5 millones de dólares. Néstor Núñez precisa que buscaron no alejar a las familias de sus núcleos sociales y familiares, por lo que trabajan de forma coordinada con el Infonavit para relocalizarlas.
El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio, Néstor Núñez, subraya que suman 31 millones 241 mil 487 m2 liberados para la construcción de la red de trenes para pasajeros, los cuales equivalen a 4 mil 881 canchas de fútbol en 54 municipios de ocho entidades. El 68% son derechos de vía histórico; el 15% de propiedad social y 17% de propiedad privada.
Avance en liberación de derechos de vía:
-AIFA-Pachuca: 98%
-Querétaro-Irapuato: 98%
-México-Querétaro: 86%
-Saltillo-Nuevo Laredo: 81%
En cuanto al derecho de vía histórico, 20 mil 486 mil 18 m2 eran de tierra propiedad del Gobierno de México, distribuida en mil 10 títulos, el más antiguo de 1878.
Por su parte, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo, precisa que están avanzando con la construcción de cuatro complejos de carga en el sureste de México, con un presupuesto de 42 mil 357 millones de pesos. Hay un avance del 67%.
Explica que hay un avance del 45% del tren CDMX-Pachuca. Es una vía doble, electrificada y confinada de 378.24 kilómetros, con un presupuesto de 47 mil 727 millones de pesos. Se construirán pasos vehiculares, peatonales, ganaderos y obras de drenaje transversal en el tramo de Pachuca a Tizayuca.
Sobre la vía CDMX-Querétaro, hay un avance del 31%. Es doble y conecta 232 kilómetros entre ambas urbes. Tiene un presupuesto de 143 mil 435 millones de pesos.
Gustavo Ricardo Vallejo precisa que están en la fase de ingeniería básica en las vías férreas de Irapuato a Guadalajara, Querétaro a San Luis Potosí y de este a Saltillo.
Por su parte, el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Layus, explica que este año terminarán de licitar los tramos para la construcción del tren Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo.
Actualmente, están construyendo las rutas de AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Este año iniciarán obras en las rutas Irapuato-Guadalajara y Querétaro-Saltillo.
Andrés Layus precisa que los nuevos proyectos de trenes para pasajeros conectarán a regiones, ciudades y comunidades donde viven más de 41.3 millones de personas.
Con ello, contemplan reducir en un 40% promedio los tiempos de viaje cotidianos para el trabajo, estudio o servicio. Se prevé que más de 220 mil personas viajen a diario en los trenes. Los trenes de la ruta CDMX-Pachuca son eléctricos, mientras que el resto de la red serán diésel-eléctricos.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 23 de septiembre.
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