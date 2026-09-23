Buscan a persona arrastrada por corriente de agua tras fuertes lluvias en Tuxtla Gutiérrez

Mantienen búsqueda de persona arrastrada por corriente. Foto: Lizeth Coello

La Secretaría de Protección Civil continúa con el operativo de búsqueda de una persona, quien fue arrastrada por la corriente de agua proveniente de la zona de Albania Alta, derivado del desbordamiento del arroyo Totoposte en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona iba a bordo de su motocicleta cuando fue jalada por la corriente en la colonia Albania Alta de la ciudad capital.

El sujeto se encuentra en calidad de desaparecido y los elementos de Protección Civil continúan el protocolo de búsqueda.

Personal de Protección Civil realiza recorridos en diferentes zonas, considerando como posible punto de localización el río Sabinal, de acuerdo con la trayectoria que pudo haber seguido la corriente.

Las lluvias dejaron también varios vehículos arrastrados por la corriente

El Equipo de Respuesta Inmediata y personal de Protección Civil mantienen recorridos preventivos y atención a reportes por escurrimientos y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad.

La onda tropical núm. 41, en interacción con un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos, mantendrá condiciones de inestabilidad, favoreciendo lluvias y tormentas dispersas, con actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

Alerta amarilla

Se mantiene alerta amarilla por lluvias intensas en las regiones Selva Lacandona, Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco.

Alerta verde

La alerta verde por lluvias muy fuertes son para las regiones Tulijá Tseltal Chol, Maya, De los Llanos y Sierra Mariscal.

Alerta azul

Y la alerta azul por lluvias fuertes son para las regiones Norte, Mezcalapa, Valles Zoque, Metropolitana, De los Bosques, Altos Tsotsil Tseltal y Meseta Comiteca.

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